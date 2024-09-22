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Kadınlar Alzheimer'a Erkeklerden Daha Çok Yakalanıyor: 2050'de 130 Milyon Hasta Bekleniyor

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Nöroloji uzmanı Dr. Turgay Dölek, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Alzheimer hastalığının 65 yaş ve üzeri bireylerde sık görüldüğünü ve kadınların erkeklere göre daha çok etkilendiğini belirtti. 2050 yılında dünya genelinde 130 milyon kişinin alzheimer hastalığına yakalanmasının beklendiğini vurguladı.

Erkeklere göre kadınlar daha çok alzheimer hastalığına yakalanıyor

Uzmanı uyardı: "2050 yılında 130 milyon kişi alzheimer hastası olabilir"

ŞIRNAK - Nöroloji uzmanlarından Uzman Doktor Turgay Dölek, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Uzman Dr. Dölek, 2050 yılında dünya genelinde 130 milyon kişinin alzheimer hastası olmasının beklendiğini söyledi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeni ile İhlas Haber Ajansı muhabirine hastalık hakkında önemli açıklamalarda bulunan Şırnak Devlet Hastanesi doktorlarından Nöroloji Uzmanı Doktor Turgay Dölek, alzheimer hastalığının genellikle 65 yaş ve üstü insanlarda görüldüğünü ve bu hastalığa kadınların erkeklere göre daha çok yakalandığını belirterek, 2050 yılında dünya genelinde 130 milyon insanın alzheimer hastalığına yakalanmasının beklendiğini söyledi. Uzman Dr. Dölek, "Alzheimer hem hasta için hem de hasta yakınları için bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Demans (bunama) grubu içerisinde yüzde 70 oran ile en sık görülen hastalıktır Alzheimer hastalığı. Unutkanlık hastalığı demektir. Genellikle 65 yaşın üstündeki bireyleri etkiler. Beyinde hücrelerin ölümü ile seyreden bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla görülür. Alzheimer hastalığı ülkemizde yaklaşık olarak 600 bin kişi de mevcuttur. Dünya üzerinde ise 47 milyon insanda alzheimer hastalığı mevcuttur. 2050'li yıllara geldiğimizde bu sayının dünya genelinde 130 milyon ulaşması tahmin edilmektedir" dedi.

Alzheimer hastalığına yakalanan insanların hastalığın ilerleyen döneminde günlük yaşamlarında desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Uzman Dr. Dölek, "Alzheimer hastalığı genellikle ileri yaş ile ilişkili bir hastalıktır. Hastalık üç evreden oluşur. Bu evrelerin de öncesindeki preklinik dönemde hastaların iç görüleri korunmuştur ve kendileri unutkanlıklarını fark ederek hekime müracaat edebilirler. Fakat hastalık ilerledikçe tabiri caiz ise unutkanlıklarını da unuttukları için yakınları veya aile bireyleri hastanın günlük yaşamı içerisinde bazı işleri yapmakta zorlandığını, davranışsal problemler yaşadığını fark ederek nöroloji hekimine muayene için getirirler. Tabi ki biz alzheimer hastalığı tanısı koymadan önce unutkanlık yapan diğer sebepleri ayırt etmek için bazı testler yapmaktayız. Kan testi, beyin görüntülemeleri ve mental durum testleri, hastanemizde de piskologlar tarafından mini mental test uygulaması yapmaktayız. Daha sonrasında da hastalığın tanısını koyduktan sonra tedavisine, tedavi yaklaşımına geçmekteyiz. Burada en önemli husus alzheimer hastalığının ve alzheimer hastasına yaklaşımın hasta yakınları tarafından çok iyi özümsenmesi ve bu konuda da tıbbi profesyonellerin hasta yakınlarına eğitici ve bilgilendirici şekilde yaklaşmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kadınlar Alzheimer'a Erkeklerden Daha Çok Yakalanıyor: 2050'de 130 Milyon Hasta Bekleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Sağlık

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