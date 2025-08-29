Kaan Ferid Altundaş, Lösemiyi Yenerken ODTÜ'yü Kazandı

ANKARA'da 9 yaşında yakalandığı lösemiyi kemoterapi tedavisiyle yenen Kaan Ferid Altundaş (17), çocukluk hayali olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisligi Bölümü'nü (İngilizce) kazandı.

Etimesgut ilçesinde yaşayan Feridun-Demet çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Kaan Ferid'e 9 yaşında lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki bir devlet hastanesinde tedaviye alınan Altundaş, 2 yıl süren kemoterapi tedavisiyle hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Altundaş, kontrolleri devam ederken temel eğitimini LSV Eğitim Kurumları'nda başarıyla tamamladı. Altundaş, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından çocukluk hayali olan ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

'ODTÜ İLK TERCİHİMDİ'

Kaan Ferid Altundaş, küçüklüğünden bu yana elektrik ve elektronik bölümüne ilgisi olduğunu belirterek, 12 yaşında enerji israfını önleyen 'akıllı sokak lambası' projesini geliştirdiğini söyledi. Planlı çalışmaları sonucunda ODTÜ'yü kazandığını ve büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Altundaş, "Benim sürecimden geçen arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum; yaşanılan problemler eninde sonunda geçiyor. Böyle olunca geleceğe odaklanmak daha doğru oluyor. İlk tercihime ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü yazmıştım. 2'nci tercihim ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, 3'üncü tercihim ODTÜ Makine Mühendisliği'ydi. ODTÜ'ye ilgim biraz fazla olduğundan özellikle ODTÜ'ye odaklanmıştım. Kalan tercihlerime de Hacettepe Üniversitesi'ni yazmıştım. Beş tercih yazdım ve 1'inci tercihime yerleştim. Üniversite hazırlık döneminde farklı şeylere odaklanınca derslerin iyi gitmediği zamanlar oluyor. Bazen moral de bozulabiliyor. Onun yerine ders çalışmaya odaklanınca insan yükseldiğini hissediyor" dedi.

'KÜÇÜKLÜKTEN BU YANA ODTÜ'YE İLGİSİ VARDI'

Kaan Ferid'in babası Feridun Altundaş ise oğlunun hastalığını 9 yaşında fark ettiklerini belirterek, "Bacağında ağrılar başlamıştı. Sol bacağında osteosarkom (kemiğin kendi yapısından oluşan bir tümör) teşhisi kondu. Arkasından kemoterapi aldı, ameliyat oldu. 3'üncü ve 4'üncü sınıf eğitimlerine hastanede devam etti. Daha sonra 5'inci sınıfta LÖSEV kurumlarında eğitime başladı. Tedavimizin büyük bir kısmı bitmişti ama takipler devam ediyordu. Kaan bu süreci çok iyi atlattı. Hastane sürecinde tedavi alırken, bir taraftan serum alırken, bir taraftan da sürekli tornavidayla bir şeyler yapardı. Elektronik eşyalara, robot benzeri şeylere o zamandan ilgisi vardı. Küçüklükten beri böyle bir şeyler yapmayı seven bir tarzı var. Hastalık sürecindeki o halsiz zamanlarında dahi elinde bir tornavidayla bir şeyler yapıyordu. Biz de buna biraz yardımcı olduk. İşte robotik kodlama üzerine biraz yardım ettik, eksiklerini tamamladık. 10 yaşlarında ODTÜ'de gerçekleşen bir robotik kodlama programına gitmişti. O günden bu yana ODTÜ'ye bir ilgisi oldu. Aslında bu hastalık sürecinde herkes biraz hüzünlü oluyor ama onun gayreti bize de moral oldu. Hep iyi düşünmek ve ileriye doğru çalışmak lazım. O karamsarlıkla durursanız bir şey olmuyor" diye konuştu.

LSV Lise Okul Müdürü İlkyaz Konuk ise "Kaan hastalığıyla verdiği mücadelenin ardından 8 yıl boyunca okulumuzda eğitim öğretime hayatına devam etti. Mezuniyetini güzel başarıyla taçlandırdı" dedi.