Jiyan bebek uçak ambulansla Ankara'ya getirildi Sağlık Haberleri Jiyan bebek uçak ambulansla Ankara'ya getirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de kanama bozukluğu bulunan 50 günlük Jiyan bebeğin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildiğini duyurdu. Jiyan bebek uçak ambulansla Ankara'ya getirildi ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de kanama bozukluğu bulunan 50 günlük Jiyan bebeğin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" ifadelerine yer verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık Fahrettin Koca Mardin Ankara Sağlık Haberler

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