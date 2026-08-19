Haberler

İzmir Şehir Hastanesi'nde Gebelere Özel Egzersiz Programı

İzmir Şehir Hastanesi'nde Gebelere Özel Egzersiz Programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR Şehir Hastanesi Gebe Egzersiz Ünitesi'nde, hekim ve fizyoterapist gözetiminde anne adaylarına yönelik egzersiz programı uygulanıyor.

İZMİR Şehir Hastanesi Gebe Egzersiz Ünitesi'nde, hekim ve fizyoterapist gözetiminde anne adaylarına yönelik egzersiz programı uygulanıyor. 12'nci haftadan itibaren başlayan programda gebeler trimester dönemlerine göre gruplandırılarak doğuma hazırlanıyor.

İzmir Şehir Hastanesi Gebe Egzersiz Ünitesi, anne adaylarının hamilelik sürecini takip etmek ve doğuma hazırlık sağlamak amacıyla egzersiz programı yürütüyor. Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu teşvik politikası doğrultusunda hizmet veren ünitede solunum teknikleri, pelvik taban egzersizleri, klinik pilates ve hamile yogası uygulamaları bir arada sunuluyor. Egzersiz sürecinin işleyişi hakkında bilgi veren Fizyoterapist Ayşegül Eraslan, uygulamanın hekim değerlendirmesi ve doktor onayı ile başladığını belirtti.

'DOĞUMA ALAN AÇMAYI HEDEFLİYORUZ'

Çalışmaların gebelik haftalarına göre planlandığını aktaran Eraslan, "Egzersizlerimiz 12'nci haftadan itibaren başlayıp, doktor onayı olduğu sürece 39 ve 40'ıncı haftaya kadar devam edebiliyor. Ünitemize gelen hamilelerimizi trimester dönemlerine göre gruplandırıyoruz. 12 ve 13'üncü haftaya kadar süren ilk dönemde solunum teknikleri ile kas farkındalığı üzerine yoğunlaşıyoruz. 24 ve 26'ncı haftaya kadar olan süreçte hamileliğe bağlı gelişen bel, boyun, sırt ağrıları ve ödem gibi durumlara yönelik klinik egzersizler yaptırıyoruz. Doğuma hazırlık aşamasında hamile yogasının esneme ve gevşeme tekniklerinden yararlanıyoruz. Pelvik taban kaslarının koordinasyonu ile doğuma alan açmayı hedefliyoruz" dedi.

'HAMİLELERİMİZ AĞRILARININ BİRKAÇ SEANSTA AZALDIĞINI İFADE EDİYOR'

Egzersiz seanslarına katılan gebelerin geri bildirimlerine değinen Ayşegül Eraslan, "Hamilelerimiz süreç içerisinde kendilerini daha iyi hissettiklerini, ağrılarının birkaç seansta azaldığını ve doğum korkularını geride bıraktıklarını ifade ediyorlar. Doğru solunum teknikleri ve pelvik taban kas farkındalığı çalışmalarıyla anne adaylarımızı hem psikolojik açıdan hem de bedensel farkındalık yönünden doğuma hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

Kuytul'un gözaltına alındığı anlar! Tutanaktaki ifadeye itiraz etti
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi

Kuytulcular'a bir darbe daha! Hepsi kapatıldı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengelerini değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı
Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk

Dünya birincisi olduk, ama yanlış konuda!
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören çiftçi hayatını kaybetti

Keneden bir ölüm daha! Genç çiftçi hayata tutunamadı
İsrail'den Kuneytra baskını: 2 kişi alıkonuldu

İsrail Suriye’nin güneyinde 2 sivili alıkoydu