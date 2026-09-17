İzmir’in hafızası, Alzheimer farkındalığına dönüştü

Eski İzmir fotoğrafları bu kez yalnızca nostalji için değil, hafızanın önemini hatırlatmak için sergilendi. Acıbadem Kent Hastanesi'nin Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında açtığı "İzmir'in Hafızası" sergisi, bir kentin geçmişiyle insan hafızası arasında köprü kurarak, hatıraların yaşam üzerindeki değerine dikkat çekti. Nörolog Doç. Dr. Mustafa Seçkin, geçmişe ait fotoğrafların Alzheimer hastalarında yalnızca görüntüleri değil, duyguları ve yaşam öykülerini de yeniden canlandırabildiğini belirterek, "Serginin yalnızca geçmişe yolculuk yaptırmıyor, hafızanın yaşamımızdaki değerini yeniden hatırlatıyor" dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi, Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında, Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi'nin Cumhuriyet öncesinden günümüze uzanan eşsiz İzmir arşivini "İzmir'in Hafızası" adıyla sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, iş dünyasından isimleri, sağlık camiasını, basın mensuplarını, hasta ve hasta yakınlarını bir araya getirirken, Acıbadem Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Seçkin de sergi ile Alzheimer arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Doç. Dr. Seçkin, eski İzmir fotoğraflarının Alzheimer hastalarında hatıraları canlandıran önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Kent belleği ile insan belleği arasında güçlü bağ var

Seçkin, bir kentin belleğinin sokaklarında, yapılarında, fotoğraflarında ve o kentte yaşayan insanların hatıralarında saklı olduğunu söyledi. Seçkin, "Eski bir İzmir fotoğrafına baktığımızda yalnızca geçmişi görmeyiz; bazen bir sokağı, bir sesi, bir kokuyu yeniden hatırlarız. Bu nedenle bu değerli arşivi Alzheimer Farkındalık Ayı'nda sergiliyoruz" diye konuştu.

Hatırlama terapisi neden önemli

İnsan belleğinin yaşam boyunca biriken hatıralarla kimliğin önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Seçkin, Alzheimer'ın ise bellek, düşünme, öğrenme ve günlük yaşam becerilerini zaman içinde etkileyen ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi. Seçkin, geçmişe ait fotoğrafların ve tanıdık görüntülerin, Alzheimer hastaları ile unutkanlık yaşayan ileri yaştaki bireylerde hatıraları ve duyguları canlandırabildiğini vurguladı. Seçkin şöyle konuştu:

"Hatırlama terapisinin amacı belleği test etmek değil, kişinin geçmiş deneyimleriyle ve kendi benliğiyle yeniden bağ kurmasına yardımcı olmaktır. Tanıdık yüzler, mekanlar ve hikayeler güven duygusunu destekleyebilir, iletişimi güçlendirebilir ve ruh haline olumlu katkı sağlayabilir."

Erken tanı artık çok daha önemli

Öte yandan Alzheimer tedavisinde en kritik noktanın erken tanı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Seçkin, günümüzde hastalığın klinik belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce kan testleriyle tespit edilebildiğini söyledi. "Artık hastalık modifiye edici tedaviler Alzheimer hastalarının kullanımına sunuldu" diyen Seçkin, erken tanının hastalığın ilerleme hızını önemli ölçüde yavaşlatabildiğini belirtti.

Seçkin, beyin sağlığını korumak için fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak aktif kalmanın, dengeli beslenmenin, düzenli egzersizin, kaliteli uykunun ve hipertansiyon, diyabet ile yüksek kolesterol gibi risk faktörlerinin kontrol altında tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hatırlamak bizi biz yapan hikayeyi korumaktır

Doç. Dr. Mustafa Seçkin, Alzheimer hastalarının sosyal yaşamdan uzaklaşmasının tedavinin etkisini de sınırlayabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir Alzheimer hastası yaşadığı sosyal ortamdan soyutlanır, şehirle aidiyet bağları zayıflar ve yalnızlaşırsa uygulanan tedavilerin etkisi de sınırlı kalabilir. 'İzmir'in Hafızası' sergisiyle bir kentin belleğine yeniden bakarken, kendi belleğimizin ve hatıralarımızın değerini de hatırlatmak istedik. Çünkü hatırlamak, yalnızca geçmişi bilmek değil, bizi biz yapan hikayeyi de korumaktır."

Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı