Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler
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İzmir'de bir zincir marketin şubesinde, soğuk zincirde taşınması gereken tavukların güneş altında yerde bekletildiği görüntüler büyük tepki çekti. Vatandaşlar, "İşte insan sağlığına verilen değer" diyerek duruma isyan etti.

İzmir'de bir zincir marketin şubesine ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Soğuk zincirle taşınması gereken ambalajlı tavuk ürünlerinin, marketin önünde güneşin altında yerde bekletildiği görüldü.

"İŞTE İNSAN SAĞLIĞINA VERİLEN DEĞER"

Gıda güvenliği kurallarını ihlal eden bu manzara, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Vatandaşlar, "İşte insan sağlığına verilen değer" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Uzmanlar, sıcaklık altında bekleyen et ürünlerinin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını belirtiyor.

İşte o fotoğraflar;

İzmir'deki Zincir Marketten Skandal: Tavuk Ürünleri Güneşin Altında Bekletildi

İzmir'deki Zincir Marketten Skandal: Tavuk Ürünleri Güneşin Altında Bekletildi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

A101: HAİN LEZİTA ÜRÜNLERİNİ SAIYOR.......

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
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