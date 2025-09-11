İzmir'de Yabancı Uyruklu İki Bebek Karaciğer Nakli ile Sağlığına Kavuştu

Karaciğer nakli için ülkelerinden İzmir'e gelen yabancı uyruklu 2 bebek, anne ve babalarından yapılan nakille sağlıklarına kavuştu.

Safra kanalları oluşmadan dünyaya gelen Libyalı 2 yaşındaki Hatan Alsadig, Mısır'da 3 haftalıkken ameliyat oldu.

Uygulanan tedavilere rağmen sağlık durumu kötüleşen bebek için doktorları karaciğer nakli yapılmasına karar verdi.

Yapılan tetkiklerde baba Fuat Alsadig'in ciğerinin uyumlu olduğu belirlendi. Hatan bebek, Libya Sağlık Bakanlığı tarafından nakil ameliyatı yapılması için İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Bebek, 21 Ağustos'ta yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Saba bebek de İzmir'de iyileşti

Gürcistan'da 5 ay önce karaciğerlerinde siroz ile dünyaya gelen Saba İntskirveli'ye, ülkesinde acil karaciğer nakli kararı verildi.

Bebeğin, 26 yaşındaki annesi Ana Ormotsadze'den alınacak karaciğer dokusuyla iyileşebileceği tespit edildi. Aile nakil için İzmir'deki özel bir hastaneyi seçti.

Saba bebek, naklin ardından iyileşti.

Hastanede basın toplantısı

İzmir'de iyileşen iki yabancı uyruklu bebek için nakil oldukları hastanede basın toplantısı düzenlendi.

Bebeğine karaciğer dokusunu veren baba Fuat Alsadig, toplantıda ailece çok zor günler yaşadıklarını belirterek, "Şu an çok mutluyum, bebeğim sağlığına kavuştu. Başta Libya hükümeti olmak üzere ve Türkiye'ye ve hastaneye teşekkür ederim." dedi.

Saba'ya karaciğer dokusunu veren anne Ana Ormotsadze de hiç düşünmeden dokusunu bebeğine vermek istediğini, bebeği sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Nakil ameliyatlarında görev alan Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Hatan bebeğin sağlık durumun iyi olduğunu, karaciğer fonksiyonlarının normale döndüğünü belirterek, "Çok ağır beslenme yetersizliği vardı. Karında sıvı toplanmasından ve organların genişliğinden dolayı geniş bir karnı vardı. Solunumda sıkıntısı vardı. Babasından alınan 80 ila 100 gram arasında bir karaciğer dokusu nakledildi. 1-2 gün içinde hastaneden taburcu etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Kılıç da Saba bebeğin, hastaneye başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu, şu an karaciğer fonksiyonlarının iyi durumda olduğunu kaydetti.