İzmir'de Sahte İçki Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen İsmail Nişan hayatını kaybetti. Nişan'ın evinde yapılan kontrolde plastik şişelerde sahte içki bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde smail Nişan'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Yalnız yaşayan İsmail Nişan'ın evine giren yakınlar hareketsiz halde yatarken buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Evde yapılan kontrolde pet şişede sahte içki bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.