İzmir'de Sağlıklı Yaşam İçin Ölçüm Kampanyası Başlatıldı

İzmir'de Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde parklar, meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, üniversite yerleşkeleri ve camiler gibi vatandaşların yoğun olduğu alanlarda stantlar kurarak çalışma gerçekleştiriyor.

Vatandaşların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümlerini yaparak beden kitle indekslerini hesaplayan ekipler, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, Balçova'daki bir alışveriş merkezinde kurulan standı ziyaret ederek burada obezitenin zararları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının önemine ilişkin Öztop, şunları kaydetti:

"Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız öncülüğünde yurt genelinde '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et' gününde yeni bir saha kampanyası başlatılmıştır. 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmakta, beden kitle indeksi hesaplanarak bireylere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme ve sonuçlara göre yönlendirme yapılmaktadır. Kampanyanın ilk 5 gününde 19 bin 838 kişiye ulaşıldı. 10 Temmuz'da sona erecek kampanya sonuna kadar İzmir genelinde 525 bin vatandaşımıza ulaşılması hedefleniyor."