İzmir'de Lösemili Çocuklar Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

İZMİR'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu korteje; lösemiyi yenen çocuklar, yetişkin hastalar, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleri ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İzmir'de turuncu renkli farkındalık korteji ve şenliği düzenledi. Lösemiyi yenen çocuklar, yetişkin hastalar, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleri ile çok sayıda gönüllünün buluştuğu kortejde löseminin rengi olan turuncu kıyafetler giyildi. Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu önünden başlayan kortej, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda sona erdi. Yürüyüşte klasik arabalar, motosiklet ve bisiklet grupları da yer aldı. Yürüyüş güzergahı boyunca sivil araçlar da kornaları ile gruba destek verdi.

'FARK EDİLMEYE İHTİYAÇLARI VAR'

LÖSEV Ege Bölge Temsilcisi Ebru Alkan, "Binlerce gönüllümüz, çocuğumuz ve ailemizle birlikte bugün tek yürek olduk, çocuklarımızın haftasını kutluyoruz. Her geçen yıl artan gönüllülerimiz, sevenlerimiz ve destekçilerimizle kutlamalarımız devam ediyor. LÖSEV, 27 yaşında ve 27 yıldır yalnızca çocuklar değil; yetişkin kanser hastaları ve onların ailelerine de ciddi yardımlar yapıyoruz. Kendi hastanemizde tanı ve tedavi hizmetinin yanı sıra okullarımızda eğitim hizmetimiz, konaklama ve barınma hizmeti veriyoruz. Yalnızca bölgemize değil, tüm Türkiye'ye çok ciddi hizmetler veren vakfın İzmir ayağında kutluyoruz. Gündemi çok yoğun olan ve sık değişen bir ülkede yaşıyoruz. Zaman zaman çocuklarımızın ve lösemili çocuklarımızın problemleri ikinci plana düşebiliyor. Biz de LÖSEV olarak farkındalık çalışmalarımızla onların sesi olmaya çalışıyoruz. Onlar aramızdalar, toplumumuzdalar, farkındalığımıza ihtiyaçları var. Onların görünmeye, fark edilmeye ihtiyaçları var. Bu açıdan bugün onların en mutlu günü" dedi.

'UMUT VARSA İYİLEŞME DE VAR'

Oğlu lösemi hastalığını yenen Seda Nur Vatansever (31) ise "Oğlum 2021 yılında tanı aldı; 2,5 yaşındaydı. Zor bir süreç geçirdik. Yakın çevrenizden destek görüyorsunuz ama inişli çıkışlı bir süreç olduğu için yıpratıcı da oluyor. Gönüllülerimiz ve bağışçılarımız LÖSEV ile tanıştığımızdan beri manevi, maddi destek oldular. Kan bağımız olmamasına rağmen büyük bir aile olduk. Zor bir süreç ama umut varsa iyileşme de vardır. Umudunuz hiç tükenmesin, kendinize inanın. LÖSEV'i daha önce ismen duymuştum ama işin içine girdiğinizde daha farklı hissediyorsunuz. Burada öyle bir şey var ki insan gönül olarak buraya ait hissediyor. İlla bu hastalığı da geçirmeniz gerekmiyor, gönüllü olarak da burada destek olabilirsiniz. Hepimiz birlikte çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

'KORKMAYIN, YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Etkinliğe katılan lösemi hastalığını yenen Nadire Naz Kömür (6) de "Artık korkmuyorum çünkü yanımda siz varsınız. Umut bulaşıcı, umut varsa iyileşme de vardır. LÖSEV'i seviyorum. Korkmayın, yalnız değilsiniz" dedi.