İzmir'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun konser verdiği programda, çocuklara hediyeler verildi.

Palyaço gösterileriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, program uçan balonlarla gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu söyledi.

Çocukların bayramını kutlayan Kul, "Sizler bizim sadece bugünümüz değil, aydınlık yarınlarımızsınız. Belki bugün bayramı bir hastane odasında ya da tedavi sürecinde karşılıyorsunuz ama unutmayın ki, azminiz ve neşeniz bizlere güç veriyor. Sizlerin bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız bizim en temel önceliğimizdir. Bu hastane, sadece bir tedavi merkezi değil, sizin sağlığınız için atan kocaman bir yürektir." dedi.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Dilek Orbatu, ise "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her türlü emeğin en değerli karşılığıdır. Bu anlamlı günde yanımızda olan tüm kurumlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlama programına Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
500

