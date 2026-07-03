İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin tam donanımlı diş hastanesi konforlu tedavi imkanı sunuyor

Yapımı tamamlanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi ileri teknoloji altyapısı, dijital tedavi sistemleri ve eğitim olanaklarıyla hasta kabulüne başladı.

Balatçık Yerleşkesi'nde 29 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 5 katlı binada, ileri tanı ve tedavi klinikleri, modern radyoloji altyapısı, ameliyathaneler, merkezi sterilizasyon sistemi, laboratuvarlar ve eğitim alanları bulunuyor.

Hastanede 243 diş ünitesinin yanı sıra 2'si tam kafa olmak üzere 4 tomografi cihazı ile dijital görüntüleme sistemleri hizmet veriyor. Bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojileri kullanılarak dijital iş akışıyla kişiye özel protez üretimi de gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı hastane, hasta kabulüne başlamasının ardından vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Ülkenin en büyük ve kapsamlı hastanesi"

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, hastane inşaatının 2018 yılında başladığını, depremler ve Kovid-19 salgını nedeniyle sürecin uzadığını belirtti.

Yeni hastanenin önceki binaya göre yaklaşık üç kat daha büyük olduğunu ifade eden Bulduklu, "Bölgenin ve ülkenin en büyük ve kapsamlı hastanesini kazandırmış olduk. Hastane 243 diş ünitesine sahip. Burası en başta modüler olarak planlanmış ve ona göre yapılmış bir hastane. Diğer taraftan kendi içerisinde üniteler tek tek ayrıldı. Altyapısı kendi içerisinde tam donanımı entegre biçimde oluşturuldu. Dolayısıyla hem engelli hastalara çözüm sunmak hem de uzun vadede planlanan büyümeye de uyumlu bir yapı oluşturmuş olduk." dedi.

Bulduklu, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin de aynı binada oluşturulan laboratuvarlardan daha iyi bir şekilde eğitim almaya başladıklarını anlattı.

Üniversitelerinin kurulan bölümlerle her yıl büyümeye devam ettiğini anlatan Bulduklu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hastanın ağzına temas etmeden dijital kameralarla ölçümler yapılıyor

İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Akan ise yeni hastane binalarında teknolojiyi en iyi şekilde kullandıklarını söyledi.

Hastaların aldıkları hizmetlerden memnun olduğunu anlatan Akan, şunları kaydetti:

"Tomografi ünitemiz özellikle daha az radyasyon çıkaran ürünlerden seçildi. Son derece hasta güvenliği ve mahremiyetine önem vererek tedavi hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Zaten klinik bölümler ayrı ayrı planlanmış her biri bağımsız bir özel muayenehane modeline göre yürüttüğümüz işlemler. Aynı zamanda genel anestezi hizmetini de özellikle diş tedavisinde zorlanan çocukların genel anestezi altında tedavi ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Daha önce yapılan kalıpla ölçü alınmaları hastalar için rahatsız edici, mide bulandırıcı ve aşamaları daha fazla oluyordu. Şimdi hastanın ağzına temas etmeden dijital kameralarla aldığımız ölçülerle ve üretim yöntemimizle hasta memnuniyeti odaklı ve son teknolojiyi kullanarak yolumuza devam ediyoruz."

Hastalardan 62 yaşındaki Nedime Sert de yeni hastaneye ilk kez geldiğini ve aldığı hizmetten mutlu olduğunu söyledi.

Teknolojinin çok iyi kullanıldığını anlatan Sert, güler yüzlü sağlık çalışanlarının kendisiyle çok ilgilendiğini aktardı.

Şengül Arslan (66) ise hastaneye diş taktırmak için geldiğini, kendisini özel bir muayenehanede hissettiğini söyledi.