İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde Görev Değişimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin Başhekimi Op. Dr. Kadir Devrim Demirel görevini Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yavuz Uçar'a, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Dölek ise görevini Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Arif Kutsi Güder'e törenle devretti. Çalışma arkadaşlarına teşekkür plaketi veren Başkan Tunç Soyer, "İzmir'e verdiğiniz hizmetlerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Devrim Demirel ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Dölek, görevlerini törenle yeni atanan meslektaşlarına teslim etti.

Başkan Tunç Soyer'in de katıldığı törenle Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği görevini Demirel'den Op. Dr. Yavuz Uçar, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevini ise Dölek'ten Dr. Arif Kutsi Güder aldı.

Demirel ile Dölek'e teşekkür plaketi takdim eden Başkan Tunç Soyer, "Boğazımda bir şeylerin düğümlendiği bir an. Elli yılı aşkın kardeşliğin sonunda Devrim Hoca ile yollarımız kesişti. Sizlerle birlikte çok güzel işlere imza attık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir veda olmamalı. Bunun adı nöbet devri. Hocalarımız görevini tamamladı. İyi yönetici olmanın farkı dönüp baktığında en az onun kadar iyi iş çıkaran birisine devretmektir. Gözümüz arkada değil. İzmir'e verdiğiniz hizmetlerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"EŞREFPAŞA HASTANESİ YÖNETİCİ KADROSU KADAR ÇALIŞKAN BİR EKİP GÖRMEDİM"

2 buçuk yıl önce pandemiyle birlikte başladığı görevi güneşli bir günde bıraktığını belirten Op. Dr. Kadir Devrim Demirel, "Evde bakım birimi, palyatif merkez gibi pek çok hizmeti görevim süresinde kente kazandırdık. İzmirliler evde bakım hizmetlerinden oldukça memnun. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. 40 senedir çeşitli hastanelerde görev yaptım ama bu hastanenin yönetici kadrosu kadar çalışkan ve hevesli bir ekip görmedim. Siz İzmirlilere hizmet vermenin gururunu ve onurunu yaşamak çok güzeldi" diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA DA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Görevi devralan Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar ise "Türkiye'nin ilk belediye hastanesinde görev yapmak bizler için büyük gurur kaynağı. Tunç Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte hastanede Türkiye'ye örnek olacak pek çok güzel işlere imza atıldı. Hastane yeniden ayağa kalktı. Sizler her zaman bizim yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz. Gözünüz arkada kalmasın. Eşrefpaşa Hastanesi'nin güçlü kadrosu aynı hedefle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek. Aldığımız bayrağı daha da yükseğe taşıyacağız" dedi.

"BURADA BANA ÇOK İYİ BAKIYORLAR"

Görev teslim töreninin ardından hastanedeki hastaları da ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, akciğer ve beyin tümörü ameliyatı olan 61 yaşındaki Hüseyin Cemal Özgüler ile evde bakım hizmet biriminde yatarak tedavi gören Niyazi Akkoç'u ziyaret etti.

41 yaşındaki Akkoç Başkan Soyer'i karşısında görünce duygularını gizleyemeyerek, "Burada bana çok iyi bakıyorlar. Allah doktorlarımızdan bin kere razı olsun. Sırtınız yere gelmesin. Yatak yaram vardı sizlerin sayesinde geçti" dedi.