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İzmir Bakırçay Üniversitesi, kadavra bağışçısı Demet Karakaş için tören düzenledi

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İzmir Bakırçay Üniversitesi, kadavra bağışçısı Demet Karakaş için tören düzenledi
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Tıp eğitimi için bedenini kadavra olarak bağışlayan Demet Karakaş, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi ana bilim dalında düzenlenen törenle anıldı. Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar, katkısı nedeniyle ailesine teşekkür plaketi verdi.

İzmir'de bedenini tıp eğitimi için kadavra olarak bağışlayan Demet Karakaş için anma töreni gerçekleştirildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bağışıyla geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sunan Karakaş, üniversitenin tıp fakültesi anatomi ana bilim dalında anıldı.

Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar, Karakaş'ın tıp eğitimine ve bilime sunduğu katkı nedeniyle ailesine teşekkür plaketi verdi.

Törene Karakaş'ın ailesinin yanı sıra öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.

Kaynak: AA
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