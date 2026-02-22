Haberler

İstanbul Valiliği 'Kuduz Vakalarında Patlama' İddialarını Yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, sosyal medya ve medya mecralarında dolaşan 'Kuduz Vakalarında Patlama' haberlerini yalanladı. Valilik, son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğünü ve İstanbul'da kuduz aşısı uygulamalarının tedbir amaçlı olduğunu açıkladı.

İSTANBUL Valiliği bazı sanal medya hesaplarında 'Kuduz Vakalarında Patlama' şeklinde yapılan haberler ve paylaşımlara ilişkin iddiaları yalanladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında 'İstanbul'da Kuduz Vakalarında Patlama' şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul'da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an

Binlerce kez paylaşılan o an!
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Ortağı Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
La Liga'da liderlik yine el değiştirdi

La Liga'da liderlik yine el değiştirdi
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"