İstanbul Tıp Fakültesi'nde cinsiyet değişikliği iddialarına suç duyurusu

CUMHURİYET Kadınları Derneği, (CKD) İstanbul Tıp Fakültesi'nde ergenlerde cinsiyet değişikliğine yönelik girişimler ve bazı çocuklarda ameliyatlar yapıldığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından dernek üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan CKD Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gül Öykü Yılmaz Özkan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hazırlanan bir makalede cinsiyet hoşnutsuzluğu teşhisi konan 18 yaşın altında 22 ergene, cinsiyet değişikliğine yönelik hormonlar verildiği, çeşitli ameliyatların yapıldığı iddialarına dair kamuoyuna yansıyan haber sonrasında tepkiler geldiğini belirtti. Özkan tepkilerin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlattığını da hatırlattı.

22 çocuğa cinsiyet değişikliğine yönelik hormonlar verildiği iddiasına yönelik konuşan avukat Özkan, "Bilim böyle diyerek savunmak mümkün değildir" dedi. Özkan, yapılan ameliyatların cinsiyet değiştirme talebinde bulunmak için 18 yaşın doldurulması gerektiği hükmünü getiren Türk Medeni Kanunu'na aykırı olduğunu ifade etti. İstanbul Tıp Fakültesi bu ameliyatların kendi kurumlarında yapılmadığını belirtmişse de suç teşkil eden bu durumun bildirilmemiş olmasının da suç olduğunu ve bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özkan, "Amacımız çocuklarımıza cinsiyetsizleştirme dayatmasına karşı tıp camiamızın değerli hekimlerini, aileleri ve tüm kamuoyunu çok dikkatli olmaya davet etmektedir" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür adına yapılan suç duyurusunda, cinsiyet hoşnutsuzluğu tedavisinde ergenlik durdurma ve çapraz hormon verme uygulamalarında belirli bir yaş olgunluğunun olmasının şart olduğu, ameliyatın en son çare olarak planlandığının, sözkonusu çocuklara bildirmemenin suç olduğu kaydedildi. Dilekçede, 22 çocukta ergenlik durdurucu hormonlar kullanıldığı ve en az 6 çocukta, 18 yaştan önce ve geriye dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirmenin öncül ameliyatları yapıldığı belirtilerek "Oysa cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenlerin çoğunda bu hoşnutsuzluk ergenliğin sonunda gerilemektedir. Bu nedenle biyolojik ve fizyolojik olarak cinsiyeti normal olup cinsiyet hoşnutsuzluğu bulunan ergenlerde, ergenliğin bitiminden önce hormonal ve cerrahi girişimlerde bulunulması bilime de, etiğe de, çocuk haklarına da ve dolayısıyla kanuna da aykırıdır" denildi.

Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Tıp Etik Kurulu üyeleri, süreç içerisinde elde edilecek bulgulara göre akademik ve idari kadrodan bulunacak diğer gerçek kişilerle 19 yaşından gün almamış 7 çocuğa cinsiyetini değiştirmeye yönelik ameliyat yapan kişi, kişiler, merkez ve merkezler hakkında "Taksirle yaralama", "Çocuklar üzerinde deney yapma", "Kısırlaştırma", "Suçu bildirmeme", "Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi" suçlarından haklarında soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi.