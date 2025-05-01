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15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

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Ameliyat sonrası 15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. Hayati riski hala devam ediyor" dedi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi 15. gününde sürüyor.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

15 Nisan akşamı Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini korurken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sürece ilişkin konuştu.

"HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Önder'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner, "Acil şifalar diliyoruz, aslında İstanbul'da sunulan özel kamu birlikteliğiyle beraber sağlık hizmetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu Sırrı Bey'in operasyonuyla aslında gördük. Hızlı bir şekilde, 3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz ve doğru hastane seçimiyle ilgili kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir. Takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum" diye konuştu.

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASİBE KARADAĞ - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıülker kaya:

Ateş düştüğü yeri yakar. Mehmetçik bu vatan ve millet için şehit düştü. Şehitlerimize saygı ve hürmet duymalıyız. Utanarak okuyorum , geçmiş olsun , şifalar olsun yazılarını. Şehit yakını olsaydınız böyle yazamazdınız.

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