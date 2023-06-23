İstanbul Haseki Hastanesi'nde Kanser Tarama Polikliniği Açıldı

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile Hekimliği Kliniği bünyesinde "Kanser Tarama Polikliniği" hizmete açıldı. Poliklinikte kanserlerin erken teşhis ve tedavisi için testler yapılıyor ve sigara bıraktırma bölümü de bulunuyor.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Kanser Tarama Polikliniği" hizmete açıldı

Doktor Ceyhun Dikmen Batmaz: "kanser tanısı erken koyabilmek ve erken müdahale ile tedavi olabilsinler diye böyle bir poliklinik açtık"

İSTANBUL - Kanserlerin erken teşhis ve tedavisi amacı ile İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile Hekimliği Kliniği bünyesinde "Kanser Tarama Polikliniği" hizmete açıldı. Poliklinikte görev yapan Uzman Doktor Ceyhun Dikmen Batmaz, "Kanser tarama poliklinik adı altında aile hekimliğine bağlıyız. Amacımız kansere tanısı erken koyabilmek ve erken müdahale ile hastalarımızı hem komplikasyonlar yaşamasınlar hem de tedavi olabilsinler diye böyle bir poliklinik açtık" ifadelerini kullandı.

Toplumumuzda sık görülen kanserlerin erken teşhis ve tedavisi amacı ile İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile Hekimliği Kliniği bünyesinde "Kanser Tarama Polikliniği" hizmete açıldı. Poliklinik açılmasının ardından hastalar randevu alarak bu bölüme gelip, testler yaptırılarak vücutlarında önceden oluşabilecek hastalıkların önüne geçiliyor. Ayrıca poliklinik sigara bıraktırma bölümü de bulunuyor. Bu bölümün açılmasının amacı söyleyen Kanser Tarama Polikliniğinde görev yapan Uzman Doktor Ceyhun Dikmen Batmaz "Amacımız kansere tanısı erken koyabilmek ve erken müdahale ile hastalarımızı hem komplikasyonlar yaşamasınlar hem de tedavi olabilsinler diye böyle bir poliklinik açtık" dedi.

"Bizim hastanemizde tek merkezde bütün işlemler hem KETEM'in sunduğu hizmetin aynısı belki de biraz geniş hali yapılabiliyor"

Kanser Tarama Polikliniğinde görev yapan Uzman Doktor Ceyhun Dikmen Batmaz, " Bölümümüz mayıs ayında kuruldu. Kanser tarama poliklinik adı altında aile hekimliğine bağlıyız. Amacımız kansere tanısı erken koyabilmek ve erken müdahale ile hastalarımızı hem komplikasyonlar yaşamasınlar hem de tedavi olabilsinler diye böyle bir poliklinik açtık. Normalde aile sağlığı merkezlerinde bu taramalar Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi yapılabiliyor. Bizim hastanemizde tek merkezde bütün işlemler hem KETEM'in sunduğu hizmetin aynısı belki de biraz geniş hali yapılabiliyor. Bizim odaklandığımız gruplar 30-65 yaş arası hastalar kadın, erkeklerde ayrı ayrı taramalar yapılıyor. Kadınlar rahim, meme ve kolon kanseri, erkeklerde ise kolon kanseri başta geliyor. Bunun dışında erkeklerde prostat kanserleri için tarama programı başlattık. 40 yaştan itibariyle başlatıyoruz. Yan tarafta da sigara bıraktırma polikliniğimiz var. Oraya başvuran yoğun sigara içen hastalarımıza akciğer kanseri taraması için tomografi tetkiki yapabiliyoruz. Bunların hepsi tek merkezde yapılabiliyor. Çıkan sonuçlara göre de hastalara yönlendiriyoruz. Bu bir program belli dönemlerde bu tetkiklerin tekrarlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Erken tanıyla daha sonra geç kalmış olmanın pişmanlık yaşamlarını istemiyorlar"

Batmaz, "Hastanın kendi hikayesini alıyoruz. Aile hikayesini alıyoruz. Ailesinde ve yakınlarında kanser var mı? Hangi kanser türleri var. Ona göre yol haritası çiziyoruz. Hastalarla bazen konuşuyoruz. Buraya danışmak içinde geliyorlar. Sadece bu tetikler için değil. Yaptırmasa hastalık çıkmayacak gibi düşünüyorlar. Erken tanıyla daha sonra geç kalmış olmanın pişmanlık yaşamlarını istemiyoruz. Basit bir müdahale ile büyük ihtimalle sağlıklarına kavuşacaklardır. Bizim için önemli olan hiçbir belirti olmaması lazım. Zaten belirti varsa ilgili branşa gitmeleri lazım" dedi.