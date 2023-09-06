İstanbul'da Su Taşkınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan su taşkınlarının son durumu hakkında açıklama yaptı. Su taşkınında 2 kişi hayatını kaybederken, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı ise 5 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiştir. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00.13 itibarıyla X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada; İstanbul'daki sel sonucu 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin selden etkilendiğini bildirdi. Koca'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul'daki su taşkını olayında son durum. İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız."