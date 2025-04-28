İstanbul'da Olası Deprem İçin Sağlık Tatbikatı Yapıldı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da sağlık sisteminin kapasitesini test etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bin 826 sağlık personelinin katıldığı tatbikatı değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26-27 Nisan tarihlerinde, olası bir deprem anında İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin kapasitesini test etmek amacıyla 'Ulusal Marmara Deprem Tatbikatı' gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan tatbikat sonrasında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tatbikatı değerlendirdi. Bakan Memişoğlu paylaşımında, "Olası İstanbul depremi için 16 İl Sağlık Teşkilatımızın katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz. İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan "referans hastaneler" belirledik. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik. Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık. Lojistik hastanelerimizi belirleyerek otoparklarında 72 saat saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul Teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.