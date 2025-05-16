Isparta'da Motosiklet Kazası Sonrası Organ Bağışı Yapıldı

ISPARTA'da motosikletin ağaca çarptığı kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan ve 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Karabay'ın (26) kalbi, böbrekleri ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlandı. Organlar Antalya ve Konya'da nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Kaza 5 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında, Emre Mahallesi Gökçay yolunda meydana geldi. Mustafa Karabay'ın kontrolünü yitirdiği 32 ADN 491 plakalı motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarptı. Savrulan sürücü Mustafa Karabay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Karabay, tedaviye alındı. Mustafa Karabay'ın 14 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti.

Isparta Organ Bağışı ve Nakli Birimi ekipleri tarafından Karabay'ın ailesine organ bağışı teklifinde bulunuldu. Görüşmenin ardından Karabay'ın ailesi, organları bağışlamaya onay verdi. Dün akşam saatlerinde ekipler tarafından ameliyatla Karabay'ın kalbi, böbrekleri ve karaciğeri alındı. Kalp ve sağ böbreği Antalya, karaciğer ve sol böbreği de Konya'da uygun hastalara nakledilmek üzere ambulans helikopterle götürüldü.

Ameliyatın ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Mustafa Karabay için bugün öğle vakti Vatan Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve çok sayıda kişi katıldı. Karabay'ın yakınları, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından Mustafa Karabay'ın cenazesi Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer yandan Mustafa Karabay'ın babası Kerim Karabay, kendisine ait sosyal medya hesabından acısını paylaşırken, evladının organlarını bağışladığını söyledi. Karabay, "Başka bedenlerde yaşasın istedim" dedi.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ekrem Aytar da yaptığı açıklamada, "Hastanemize trafik kazası sonrası başvuran hastamızın tedavi sürecinde maalesef beyin ölümü gerçekleşmiştir. Organ Nakil koordinatörlerimiz tarafından yapılan bilgilendirme ve görüşmeler sonucunda, ailemiz büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek organ bağışına onay vermiştir. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla bağışlanan organlar, Antalya ve Konya'daki nakil merkezlerine gönderilmiştir. Bu organlar sayesinde, nakil bekleyen hastalarımız yeniden yaşama tutunma şansı elde edecektir" ifadelerini kullandı.