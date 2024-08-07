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İş İnsanı 10 Günde 3 Kalp Ameliyatı Geçirdikten Sonra Hayatını Kaybetti

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Ankara'da iş insanı Halil Ünler, rutin sağlık kontrolleri için gittiği hastanede 10 gün içinde 3 kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Ünler'in kızı hastaneyi sorumlu tutarak suç duyurusunda bulundu.

ANKARA'da iş insanı Halil Ünler (59), 10 gün önce rutin sağlık kontrollerini yaptırmak için gittiği özel hastanede 10 gün içinde 3 kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Ünler'in kızı Merve Ünler Yılmaz, babasının ölümünden hastaneyi sorumlu tutarak, "Babamın hiçbir sağlık problemi yoktu. Yürüyerek geldiğimiz hastaneden cenazesiyle birlikte çıkıyoruz" dedi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da savunma sanayi şirketi sahibi Halil Ünler, 26 Temmuz'da rutin kontrollerini yaptırmak için Sincan'daki özel bir hastaneye gitti. Burada Ünler'e kalp kapaklarının çürüdüğü söylendi ve önce anjiyo, ardından baypas ameliyatı yapıldı. 30 Temmuz'da taburcu edilen Halil Ünler, 2 Ağustos'ta bayılma hissiyle yeniden aynı hastaneye başvurdu ve 5 Ağustos'ta kalp pili takıldı. Operasyonun ardından odaya çıkarılan Ünler, yalnız kaldığı sırada ayağa kalkarak baygınlık geçirdi. Olayın ardından tomografisi çekilen ve yoğun bakım servisine alınan Ünler'in dün sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve müdahale edildiği belirtildi; ölüm haberi ise öğle saatlerinde verildi. Halil Ünler'in kızı Merve Ünler Yılmaz, babasının ölümünden hastane yönetimini sorumlu tutarak hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ünler'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası ortaya çıkacak.

'2 AY ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YOKTU'

Halil Ünler'in kızı Merve Ünler Yılmaz, doktorların babasına yanlış teşhis koyduğunu öne sürerek, "Dün sabah 08.00'de arayıp, bize kalbinin durduğunu söylediler. Yoğun bakım servisinden hiç kimseye, başhekimlere, doktorumuza ulaşamadık. Güvenlik ve temizlik personelinden başka muhatap olabileceğimiz kimse yok. Hemşire sondajını çıkardıktan sonra babamı odada yalnız bıraktığı için kendisi tuvalette kafasını aynaya çarpmış ve yere düşmüş. Ondan sonra o şekilde yoğun bakıma almışlar. Bize saat 10.00'da, 'Yoğun bakıma girip, babanızı görebilme hakkınız var' dediler. Orada da buna engel oldular. Avukatım sayesinde babamı görebildik. Bundan 2 ay önce de babam başka bir hastanede anjiyo olmuştu, o zaman kalp rahatsızlığı yoktu. O zamanki doktoru babamın kalp kapakçığı ile ilgili hiçbir rahatsızlığından bahsetmemişti. Ama bu doktor, babamın kalp kapakçığının çürüdüğünü ve acil ameliyata girmezse yaşamını devam ettiremeyeceğini söyledi. Ameliyattan 2 gün sonra bizi eve gönderdiler ve babamın kalbi evde durmaya başladı. Yürüyerek geldiğimiz hastaneden şu an cenazesiyle çıkıyoruz, çok üzgünüz. Hastane için her türlü şikayette bulundum ve bulunmaya da devam edeceğim" dedi.

'MADDİ ÇIKAR GÖZETİLDİ'

Ünler ailesinin avukatı Serdar Can, "Müvekkilim bambaşka bir rahatsızlığından dolayı geldiği hastanede, tamamen özel hastane olmasından kaynaklı olarak maddi çıkarlar gözetilerek, bambaşka bir gerekçeyle ameliyat olması talep edildi. Daha sonrasında müvekkilin bu durumundan da faydalanarak ameliyata alındı. Süreç içerisinde ameliyattan kaynaklı olarak da maalesef şu anki durum gerçekleşti. Hastane ve bu ameliyatı gerçekleştiren doktorların görevi kötüye kullanmak suretiyle suç işlediği kanısındayız. Dolayısıyla hem cezai hem hukuki olarak süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada ise "Hastanemize başvuran ve öyküsünde kalp rahatsızlığı olan hastamızın yapılan tetkiklerinde ve muayenesinde kalp rahatsızlığının devam ettiği saptanmış, hastamızın ve yakınlarının onayı alınarak 26 Temmuz 2024 günü açık kalp ameliyatı yapılmıştır. Başarılı geçen ameliyat sonucunda hastamız 30 Temmuz 2024 tarihinde şifa ile taburcu edilmiştir. 2 Ağustos 2024 tarihinde bayılma hissi ile hastanemiz acil servisine başvuran hastamızı kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji hekimlerimiz muayene etmiş ve ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takmak üzere angiografi ünitesine alınmış ve başarılı bir şekilde geçici kalp pili takılmıştır. Koroner yoğun bakımda takibi sonrası 3 Ağustos 2024 tarihinde klinik servise alınan hastamız 5 Ağustos 2024 tarihinde kardiyoloji hekimlerimiz tarafından kalıcı kalp pili takılması için planlama yapılmış ve başarılı bir şekilde kalıcı kalp pili takılmıştır. Aynı gün akşam saatlerinde sağlık personelinden habersiz ve desteksiz olarak ayağa kalkıp, lavaboya giden hastamız baygınlık geçirmiştir. Bunun üzerine kardiyoloji hekimimiz hastayı tekrar muayene etmiş ve tomografi istemiştir. Tomografi çekimi sonrasında kalp durması olan hastamıza hekimlerimiz müdahale ederek yoğun bakıma almıştır. Burada da hekimlerimiz tarafından hem kalp pili hem de hastamız muayene edilerek gerekli müdahaleler yapılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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