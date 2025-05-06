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Iraklı Gençten 6 Kişiye Umut: Organ Bağışı Yapıldı

Iraklı Gençten 6 Kişiye Umut: Organ Bağışı Yapıldı
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Samsun'da motosiklet kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Iraklı Elias Naif Elias Nasır'ın organları, aile tarafından bağışlandı. 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğer, 6 kişiye umut oldu.

SAMSUN'da kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias Naif Elias Nasır'ın (16) 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğeri, 6 kişiye umut oldu. Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Huseyin Nasır, "Biz 9 senedir Samsun'dayız. Vatandaşların bize çok iyilikleri oldu. Biz de buna bir karşılık göstermek istedik" dedi.

Bafra ilçesinde 27 Nisan'da motosiklet kazası geçiren Iraklı Elias Naif Elias Nasır, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 28 Nisan'da yoğun bakıma alınan Nasır'ın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Samsun Organ Nakli Birimi yetkilileri, hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ekipler, Nasır'ın 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğerini aldı. Kalp, Ankara Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken, 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) hastalara nakledilecek.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, "Vakamız bize 27 Nisan'da motosiklet kazasıyla geldi. Kafa travması geçirmişti. 28 Nisan'da yoğun bakıma aldıktan sonra dün de beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü sonrası aile görüşmesinden çıkan izinle de organlarını çıkartıp bugün naklediyoruz. 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve kornea çıkarttık. İnşallah alıcılara da şifa olur. Bu yüce gönüllülük için de yakınlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

BİZE YAPILAN İYİLİKLERE KARŞI ORGANLARI BAĞIŞLADIK

9 senedir Samsun'da olduklarını, Türk vatandaşların kendilerine çok iyi davrandıklarını buna karşılık olarak da yeğeninin organlarını başladıklarını ifade eden Elias Naif Elias Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Huseyin Nasır (37), "Organ bağışı için karar verdik. Biz de 9 senedir Samsun'dayız. Vatandaşların bize çok iyilikleri oldu. Biz de buna bir karşılık göstermek istedik. Bir de çocuğumuza hayır olsun istedik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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