İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez Hastaneden Taburcu Oldu

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavisi tamamlanarak taburcu oldu. Kepez, tedavi sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yapılan tedavileri sonrası taburcu oldu.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde bacağında oluşan ödemin akciğere pıhtı attığı anlaşılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Kepez, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olarak, evinde istirahate çekildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kepez, "Tedavim sürecinde ilgi ve alakalarından dolayı başta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Saliha Yılmaz hanımefendi ve servis çalışanlarına ve yoğun bakım çalışanlarına, hastanede yattığım süre içinde beni yalnız bırakmayan sevgili eşime, çocuklarıma, torunlarıma, damat ve gelinlerime, ziyaretime gelen, telefonla arayan, sanal ortamda geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarıyla manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şifa bahşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK