İngiltere'den Gelen Hastaya ZBEÜ Hastanesinde Tüp Mide Ameliyatı

İngiltere'den gelen 61 yaşındaki Kim Noble, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi'nde Sleeve Gastrektomi (tüp mide) ameliyatı oldu.

ZBEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven tarafından ameliyat edilen Noble, ertesi gün taburcu edildi.

Taşdöven, AA muhabirine, İngiltere'den üniversitedeki ameliyatları sosyal medya aracılığıyla takip eden hastanın, daha sonra obezite ve hipertansiyon şikayetiyle başvurduğunu kaydetti.

Yapılan tetkiklerin ardından 110 kilogram ağırlığındaki hastanın, ameliyat edilmesinde bir sakınca tespit etmediklerine işaret eden Taşdöven, "Bunun üzerine hastamıza operasyon planladık. Tüp mide ameliyatı dediğimiz, Sleeve Gastrektom yaptık. Hastamız 2 gün sonra İngiltere'ye geri döndü." dedi.

Taşdöven, Türkiye'de sağlık turizminin geliştiğini ve üniversite olarak bu konuya özen gösterdiklerini belirtti.

ZBEÜ'deki merkezin, Türkiye'de sayılı obezite merkezlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Taşdöven, "Burada hasta geldiği zaman check-up sürecini yaşıyor. Biraz uzun sürüyor ama sonuçta bunun yapılması gerekiyor. Check-up sırasında hastaların başka hastalıklarıyla karşılaşabiliyoruz. O gibi durumlarda da hastalar, üniversitemizde tedavi ediliyor. Sonrasında da ameliyat düzenliyoruz. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan da hastalar geliyor. Bu tür hastaların gelmesi, buranın sağlık turizmini artıracaktır." ifadelerini kullandı.