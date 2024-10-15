İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti

İngiltere'nin Brighton kentinde yaşanan trajik bir olay, sağlık sistemindeki sorunları gözler önüne serdi. 31 yaşındaki Tamara Davis, Royal Sussex County Hastanesi'nin acil servisinde 10 saat boyunca koridorda bir sedyede bekletildikten sonra hayatını kaybetti.

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye getirilen Tamara, ilk müdahalenin ardından yer yetersizliği nedeniyle koridora alındı. Durumu giderek kötüleşen ve kan öksürmeye başlayan genç kadın, yeterli bakım alamadı. Kız kardeşi Miya, Tamara'nın "en savunmasız anında terk edildiğini" belirtti.

Soruşturma mahkemesinde konuşan Dr. Andrew Leonard, koridorda bakım vermenin normal süreçlerin başarısızlığı olduğunu vurguladı. Sistemdeki baskıların bu duruma yol açtığını, ancak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tamara'nın ölüm nedeni sepsis ve çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Ailesi, hastaneden aldığı "iğrenç" tedavi nedeniyle öldüğünü iddia etti.

West Sussex adli tabibi Joanne Andrews, koridorların hasta tedavisinde kullanılmasıyla ilgili endişelerini dile getireceğini ve bu konuyu Sağlık Bakanlığı ile NHS England'a ileteceğini söyledi.

Hastane yönetimi, yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti ve özür diledi. Baş hemşire Maggie Davies, hastaların ve ailelerinin beklediği standartların altında kaldıklarını kabul etti.

Bu olay, İngiltere'de sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu zorlukları ve acil servislerdeki aşırı yoğunluğun potansiyel sonuçlarını gözler önüne seriyor. Sağlık yetkilileri, bu tür trajik olayların tekrarlanmaması için sistemde iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguluyor.