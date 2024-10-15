Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti

İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de 31 yaşındaki Tamara Davis, Brighton'daki Royal Sussex County Hastanesi'nde 10 saat koridorda bekletildikten sonra öldü. Kötüleşen durumuna rağmen yeterli bakım alamadı. Bu olay, İngiliz sağlık sisteminin sorunlarını ve acil servislerdeki yoğunluğun risklerini ortaya koydu. Yetkililer, benzer trajedileri önlemek için sistemde acil iyileştirmeler gerektiğini belirtti. Olay, hasta bakımında koridorların kullanımı ve personel yetersizliği gibi sorunları gündeme getirdi.

İngiltere'nin Brighton kentinde yaşanan trajik bir olay, sağlık sistemindeki sorunları gözler önüne serdi. 31 yaşındaki Tamara Davis, Royal Sussex County Hastanesi'nin acil servisinde 10 saat boyunca koridorda bir sedyede bekletildikten sonra hayatını kaybetti.

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye getirilen Tamara, ilk müdahalenin ardından yer yetersizliği nedeniyle koridora alındı. Durumu giderek kötüleşen ve kan öksürmeye başlayan genç kadın, yeterli bakım alamadı. Kız kardeşi Miya, Tamara'nın "en savunmasız anında terk edildiğini" belirtti.

Soruşturma mahkemesinde konuşan Dr. Andrew Leonard, koridorda bakım vermenin normal süreçlerin başarısızlığı olduğunu vurguladı. Sistemdeki baskıların bu duruma yol açtığını, ancak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tamara'nın ölüm nedeni sepsis ve çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Ailesi, hastaneden aldığı "iğrenç" tedavi nedeniyle öldüğünü iddia etti.

West Sussex adli tabibi Joanne Andrews, koridorların hasta tedavisinde kullanılmasıyla ilgili endişelerini dile getireceğini ve bu konuyu Sağlık Bakanlığı ile NHS England'a ileteceğini söyledi.

Hastane yönetimi, yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti ve özür diledi. Baş hemşire Maggie Davies, hastaların ve ailelerinin beklediği standartların altında kaldıklarını kabul etti.

Bu olay, İngiltere'de sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu zorlukları ve acil servislerdeki aşırı yoğunluğun potansiyel sonuçlarını gözler önüne seriyor. Sağlık yetkilileri, bu tür trajik olayların tekrarlanmaması için sistemde iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti

İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Birleşik Krallık Acil Servis Hastane Sağlık Yaşam Dünya

AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

AK Parti yasa teklifine gelen tepkiler sonrası geri adım attı

 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı vurularak etkisiz hale getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Mira ve Zeynep kardeş mi? Ali Kurt kimdir? Halk Tv konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Tyla kimdir? Tyla Laura Seethal kaç yaşında, nereli? (Victoria's Secret Fashion Show) Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024 | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 15 Ekim Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Cher kimdir? Cherilyn Sarkisian kaç yaşında, nereli? (Victoria's Secret Fashion Show) Lisa kimdir? (Blackpink) Lisa kaç yaşında, nereli? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu! 15 Ekim Uluslar Ligi güncel puan durumu ne? Türkiye kaç puan? AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI: KPSS B grubu kaç puan olmalı? Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.