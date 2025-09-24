İnegöl'de Telefon Tamircisi, Arkadaşının Annesine Karaciğer Bağışlayarak Hayat Kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde telefon tamircisi Ahmet Akdağ (40), doktorların 'hemen ameliyata almazsak hastayı kaybedebiliriz' dediği arkadaşının annesi Afet Balcılar'a (63) karaciğerini bağışlayarak hayatını kurtardı. Başarılı geçen operasyonun ardından Akdağ, donör olduğu Balcılar'ı evinde ziyaret etti.

İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören siroz hastası Afet Balcılar, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Balcılar'ın ailesine acil olarak karaciğer nakli yapılması gerektiği bildirildi. Karaciğerini vermek isteyen iki oğlunun dokuları Afet Balcılar ile uyuşmayınca, uygun donör arayışına girildi. Bu süreçte, küçük oğlu Serhat Balcılar'ın yakın arkadaşı telefon tamircisi Ahmet Akdağ, durumu öğrenince donör olmaya karar verdi. Yapılan kontrollerde dokular uyumlu çıktı. Afet Balcılar ve Ahmet Akdağ yaklaşık bir ay önce ameliyata alındı. Başarılı geçen nakil operasyonuyla Afet Balcılar sağlığına kavuştu. Ahmet Akdağ, donör olduğu Balcılar'ı evinde ziyaret etti.

'KARŞI TARAFA İKİNCİ BİR HAYAT VERMİŞ OLUYORSUNUZ'

Karaciğerini bağışlayarak arkadaşının annesinin hayatını kurtaran Ahmet Akdağ, "Afet abla, yakın arkadaşımın annesi oluyor. Arkadaşım organ nakliyle alakalı sıkıntı yaşadıklarını bize bahsetti. Kendisinin ve kardeşinin dokuları uymamış. Afet ablanın süreci hızlı ilerleyip durumu kötüleşince, 'bizimki uyuyor mu?' diyerek hastaneye başvurduk. Yapılan tetkikler sonucunda doku uyuşması olup organ nakliyle ilgili bir sıkıntı olmadığı söylenince düşünmeden karar verdik. Organ naklini araştırınca, karaciğerin 2-3 aylık zaman zarfında tekrar kendini yenilediğini, karşı tarafa bir sıkıntı vermediğini öğrendik. Doktorlarımıza da güvendik ve süreci başlattık. Doktorların da bahsettiği gibi çok rahat bir süreç geçirdik. 5 ile 7 gün arası hastane süreci oldu. Bir hafta evde dinlendikten sonra normal hayatımıza geri döndük. Allah'a şükür hiçbir problem yaşamadık. Ameliyat sonrası 1-2 haftalık sağlığınızdan eksilme sonucunda, vermiş olduğunuz organ ile karşı tarafa ikinci bir hayat vermiş oluyorsunuz. Bu da büyük bir mutluluk ve manevi olarak çok büyük bir haz veriyor insana. Bu süreçten sonra zaten karşı taraf ile kurduğunuz bağ kuvvetleniyor, karşı tarafı yeni bir aile olarak görüyorsunuz. Organ bağışı sonrası herkese, organ bağışının sanıldığı gibi zor olmadığını söyleyerek insanları bağış için teşvik etmeye çalışıyoruz. Organ nakliyle alakalı aklında soru işareti olanlar bize ulaşarak süreçle ilgili detaylı bilgi alabilirler" dedi.

'NAKİLDEN BAŞKA BİR TEDAVİSİ YOK'

Bir yıl önce siroza yakalandığını belirten Afet Balcılar ise "Sürekli tedavi oluyordum. Nakilden başka bunun bir tedavisi yok. Sadece 2 tane ilaç kullanıyordum. Doktorum, ciğerimin uzun bir süre beni idare edeceğini söyledi. Fakat aniden ağrılarım başladı. Safra kesemin taşlarının daha çok büyüdüğünü ve bunun karaciğere yansıdığını, tek başına da onu alamadıkları için direkt hastaneye yatırıyorlardı. Daha sonra enfeksiyon ve bir yığın hastalık çıktı. En sonunda ikisini de almak zorunda olduklarını söylediler. Donör bulmamızı istediler. Çocuklarımınki uymadı. Çocuklarımın birkaç arkadaşı da donör olmak için müracaat ettiler. Fakat onların da ya yağlanma vardı ya kilo sorunu vardı ve olmadı. Bu arada Allah razı olsun, Ahmet oğlum duymuş durumu ve karar vermiş. Fakat ben bu sırada daha da kötüleşmişim. Hiç farkında değilim, hastaneye yatırdılar" diye konuştu.

NAKİL OLMAZSA HAYATINI KAYBEDECEKTİ

Doktorunun tedavi sürecine ilişkin artık bir şey yapılamayacağını acil karaciğer nakli gerektiğini söylediğini belirten Balcılar, "Apar topar beni özel bir hastaneye Doç. Dr. Hikmet Aktaş tarafından yatırmışlar. Bu sırada hastalıklarım daha da ilerlemiş. Doktor, 'Hemen ameliyata almazsak hastayı kaybetmek üzereyiz. Şu halde de kaybedebiliriz, ameliyat da çok riskli. Karar vermek zorundasınız. Bugün bu ameliyatı yapmak zorundayım' demiş. O şekilde beni ameliyata almışlar. Daha sonra oğlumun gösterdiği videolarda kendimi gördüm. Gerçekten Cenabıallah'ın bir mucizesi. Hakikaten ben o durumdan bu duruma geldiysem, hiç kimseye korkmamalarını, korkmadan karaciğer nakli olabileceklerini söylüyorum. Donörüm Ahmet'e ve en son sihirli elleri olan Doç. Dr. Hikmet Aktaş'a teşekkür ederim. Gerçekten hiç kimse korkmasın. Ben o halden bu hale geldiysem, herkes gelebilir" ifadelerini kullandı.

-Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL(Bursa),