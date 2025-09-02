İneğin Tepmesiyle Yarılan Çiftçi 27 Gün Sonra Sağlığına Kavuştu

AKSARAY'da ineğin tepmesi sonucu yaralanan Özcan Sarısakal (64), yelken göğüs (çok sayıda kaburga kemiğinin kırılması) ameliyatıyla 27 gün sonra sağlığına kavuştu.

Olay, 29 Temmuz'da, Eskil ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi. Çiftçi Özcan Sarısakal, hayvanlarını kamyona yüklerken bir ineğin tepmesi sonucu göğsünden yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarısakal, göğüs cerrahisi uzmanı doktor Mehmet Ali Eryazğan tarafından yapılan 2 yelken göğüs ameliyatı sonrası 27 gün kaldığı solunum cihazından ayrılıp, yeniden sağlığına kavuştu. Sarısakal'ın sürekli uyutularak tedavi edildiğini ifade eden Doktor Eryazğan, "Nadir gördüğümüz ağır bir yaralanmaya yoğun emek sarf ettiğimiz ve gerçekten iyi bir sonuç aldığımız Özcan Sarısakal, bize hayvan tepmesi sonucu ağır travma ile geldi. Bizim 'yelken göğüs' diye tabir ettiğimiz çok fazla sayıda kaburga kırığı ile akciğer yaralanmasına bağlı gelişen ölümcül hayati bir yaralanmayla geldi. Hızlıca ilk ameliyatına aldık. Birkaç saat süren uzun ve yorucu bir ameliyattan sonra yoğun bakımda takip ettik. İlk ameliyat başarılı geçti. Sağ tarafını ameliyat edebildik. Birkaç gün sonra da sol tarafındaki ciddi yaralanmayla ilgili ikinci ameliyata aldık. Bu da çok başarılı geçti. Bundan sonra hastayı solunum cihazından ayırıp tekrar ayağa kaldırmayı başardık. Bu sürecin sonunda hastayı evine göndermek bizim için tüm yorgunlukları unutturacak bir mutluluk kaynağı. Bütün ekip arkadaşlarıma yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'27 GÜN SONRA KENDİME GELDİM'

Sağlığına kavuşan Özcan Sarısakal, yaşadıklarını anlatarak, "Olay günü büyükbaş hayvanları kestirecektim. Kamyon geldi hayvanlar yükleniyordu. Hayvan tersleşti ve bana tekme atarak bayılttı. Hastaneye getirmişler ve 2 kez ameliyat olmuşum. 25 Ağustos'ta kendime geldim. Şimdi ise yürümeye başladım. 3 haftayı geçti. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktoruma ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.