Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını isteyen aile hekimleri, bugün Türkiye genelinde 5 günlük iş bırakma eylemine başladı. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca hizmet vermeyecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek verecek.

AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREV YAPIYOR?

Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

"DEVAM EDEN EYLEMLERİMİZE RAĞMEN..."

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı'nın, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor" dedi.

"ADİL ÜCRETLERİ HAK EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında "Taleplerimizde kararlıyız" diyen Mengücük, şöyle devam etti: "Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz."

Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
img

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
img

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
img

Yaptığı tehdit pahalıya patladı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFurkan Teke:

Siz çok oldunuz artık. Ek gelirlerle birlikte 150-200 bin maaş alıyorsunuz, öğretmen 50 bin alıyor hemşire 50 bin alıyor, polis 50 bin alıyor, 2 yıl fazla okudunuz diye nedir bu şımarıklık çalışmıyorsanız kapı orada. Devlet bunlara çok yüz verdi, artık doktora çeki düzen verilmeli

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Atabey:

Bu ülkenin tıbbiyelileri greve çıkarak hak kazanmaya çalışıyor ve nitekim kazaniyorda. Peki hak kazanmak isteyen binlerce Mülkiyeli, harbiyeli, adliyeli de, bu beyaz önlüklüler gibi grev yapsa ne olur?!! Bu şımarıkliğa asla prim verilmemeli. Bu devletin her iş kolu ammedir mübarektir. Boyle yapılarak basitlestirilmemeli. Yazık..

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yılın yarısını grev boykotla öbür yarısını tatil dinlenmeyle geçiriyorlar ilaç yazmaktan başka işe yaramıyorlar çocuğun askerlik muayenesini bile yapmaktan acizler hastaneye gönderdiler ben kırk sene önce fatihte cami avlusunda bir kenar binada üstümü çıkarıp atletli gene doktorun karşısına geçtim adam bana bir şeyin varmı bende yok dedim hepsi bir ki dakika bu kadar bunu bile beceremeyenlerdemi kabahat yoksa bu muayeneyi yapacak yetki ve kapasitedekilere yönlendirenlerdemi kabahat bilmiyorum

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

hak eden hakkını alana kadar devam iyi yapıyorlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı

Son Dakika Haberleri

Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.