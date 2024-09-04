İhmaller silsilesi hayatına mal oldu! 19 yaşındaki genç kız, burun ameliyatından sonra yaşamını yitirdi

İstanbul'da Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Heval Pekgöz, hem burun etini aldırmak hem de estetik operasyon yaptırmak amacıyla Maltepe'de özel bir hastaneye gitti. Narkoz aşamasında her şey kötüye gitmeye başladı ve genç kız kalp krizi geçirdi. 20 gündür yaşam mücadelesi veren Pekgöz'ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ANESTEZİDEN SONRA KALBİ DURMUŞ

NTV'de yer alan habere göre genç kızın ailesi, kızlarının ölümünde ihmaller zinciri olduğunu öne sürdü. Anesteziden sonra kızlarının kalbinin durduğu ancak kendilerine durumunun çok iyi olduğunu söylendiğini ifade eden baba Ferhat Pekgöz, önce tedbir olarak Kurtköy'deki bir hastaneye götürüldüklerini, daha sonra ise 112 kaydı açılmadığı için tekrar başka bir şubeye yönlendirildiklerini anlattı.

BİR GÜNDE HASTANE HASTANE GEZDİLER

Baba Pekgöz, aynı gün içinde 3 hastane değiştirmek zorunda kaldıklarını, ihmal yüzünden kızlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

Anne Özlem Pekgöz de kızını yoğun bakımda görmek istediğini ancak izin verilmediğini, gözlerinin sedyedeyken açık olduğunu ve entübe olmadığını anlattı.

30 Ağustos'ta kızlarını kaybeden Pekgöz ailesi, hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.