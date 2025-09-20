Haberler

İbrahim Çolak, Çene Eklemi Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

15 yaşındaki İbrahim Çolak, 7 yaşında yaşadığı çene eklem bozukluğu nedeniyle zorlandığı yemek yeme problemini Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki ameliyatla aştı. Doktorlar, çene açıklığını artırarak hastanın normal yaşantısına dönmesine yardımcı oldu.

Antalya'da, 7 yaşında geçirdiği çene eklem bozukluğu nedeniyle yemek yemekte güçlük çeken 15 yaşındaki İbrahim Çolak, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatla ilgili bilgi veren SDÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fındık, hastanın yıllardır ağız açıklığının kısıtlı olduğunu belirtti.

Hastanın ağzını yaklaşık 2-3 milimetre açabildiğini söyleyen Fındık, "Yaptığımız analizlerde çene kemiklerinde erken temas olduğunu fark ettik. Ameliyatta kemiklere müdahale ederek ağız açıklığını artırdık. Fizik tedavi ile normal bireylerdeki seviyeye ulaşabilecek." dedi.

Erken yaşlarda bu tür çene eklem sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Fındık, "Çocukluk döneminde ciddi ağız açıklığı kısıtlılığı varsa mutlaka bir çene cerrahına muayene olmalarını tavsiye ediyoruz. İleri yaşlarda da birçok hastamız uzun süre sıvı beslenmeyle idare ediyor ama biz cerrahi ve tedavi yöntemleriyle konforlu bir şekilde normal ağız açıklığına ulaştırabiliyoruz" diye konuştu.

İbrahim Çolak da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yemekleri hep küçük küçük lokmalar halinde tükettiğini anlatan Çolak, "Çok zorluk yaşıyordum. Artık doktorlarımız sayesinde bu sıkıntılardan kurtulacağım. İyileştikten sonra ilk işim hamburger yemek olacak. Çenemi açamadığım için hamburger yiyemiyordum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Sağlık
