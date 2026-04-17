HPV sessizce yayılıyor, yıllar sonra ortaya çıkıyor

Memorial Bodrum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Nevin Numanoğlu; Hpv'nin (Human Papilloma Virüsü) bulaş yolları, risk faktörleri, tarama yöntemleri ve korunma yollarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Numanoğlu, " Hpv'nin deri ve mukozalara yerleşen bir DNA virüsü olduğu bilinirken, bugüne kadar yaklaşık 400 tipin tanımlandığını ifade ederek "Bunların 42'sinin anogenital bölgede görüldüğü, yüksek riskli tiplerin ise rahim ağzı kanseriyle ilişkili olduğu belirtiliyor" dedi.

Hpv'nin yüksek riskli tiplerinde virüsün vücuttan temizlenmesinin genellikle 8-14 ay, düşük riskli tiplerde ise 5-6 ay sürdüğünü belirten Op. Dr. Nevin Numanoğlu; HPV pozitifliği tespit edilen kişilerde testin bir yıldan önce tekrarlanmasının çoğu zaman anlamlı olmadığını ifade etti. HPV'nin cilt ve mukozaya yerleşen, bazı tipleriyle kansere yol açabilen bir virüs olduğunu kaydeden Numanoğlu, en önemli bulaşma yolunun cinsel temas olduğunu aktardı. Kondom kullanımının riski azalttığını ancak tamamen ortadan kaldırmadığını belirtti.

Virüsün rahim ağzı başta olmak üzere genital bölge, anüs, rektum ve ağız-boğaz bölgesini etkileyebildiğini ifade eden Numanoğlu; enfeksiyonların büyük bölümünün bağışıklık sistemi tarafından temizlendiğini, ancak bazı tiplerin kalıcı hücre değişimlerine yol açabildiğini kaydetti.

Risk faktörleri neler

HPV bulaşında en önemli faktörün cinsel aktivite olduğunu vurgulayan Numanoğlu, riskin kişinin ve partnerinin cinsel geçmişiyle doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi.

Erken yaşta cinsel hayata başlanması, birden fazla partner, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara kullanımı ve düzenli tarama yaptırılmamasının önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Numanoğlu, 20-25 yaş aralığında HPV'nin daha sık görüldüğünü ifade etti.

Belirti vermeden ilerliyor

HPV'nin çoğu zaman belirti vermediğini ve rutin taramalarda tesadüfen tespit edildiğini aktaran Numanoğlu, bu noktada virüs tipinin kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Bazı tiplerin genital siğillere neden olduğunu, yüksek riskli tiplerin ise hücre değişimlerine ve zamanla kansere yol açabildiğini belirten Numanoğlu yüksek riskli HPV tespit edildiğinde smear sonucu normal olsa bile ileri tetkik gerektiğini ifade etti.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

HPV enfeksiyonunun hemen kansere yol açmadığını, bu sürecin genellikle 5 ila 15 yıl arasında geliştiğini dile getiren Numanoğlu, bu sürenin erken teşhis için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Düzenli jinekolojik kontroller sayesinde kanser öncesi lezyonların erken dönemde tespit edilerek tedavi edilebildiğini ifade eden Numanoğlu, erken tanının hastalığın seyrini değiştiren en kritik faktör olduğunu vurguladı.

Sigara ve bağışıklık etkisi

Sigaranın HPV enfeksiyonu açısından kritik risk faktörlerinden biri olduğunu kaydeden Numanoğlu, sigaranın rahim ağzındaki koruyucu hücreleri tahrip ederek virüsün yerleşmesini kolaylaştırdığını belirtti. Bağışıklık sistemini zayıflatan durumların da HPV'ye yatkınlığı artırdığını ifade eden Numanoğlu kanser hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve organ nakli sonrası kullanılan ilaçların bu kapsama girdiğini dile getirdi.

Korunmanın yolu tarama ve aşı

HPV'ye karşı korunmada en etkili yöntemlerin düzenli tarama ve aşı olduğunu belirten Numanoğlu, yılda bir smear testi ve beş yılda bir HPV DNA testi yapılması gerektiğini aktardı. HPV pozitifliği durumunda virüs tipinin belirlenerek kişiye özel takip planı oluşturulduğunu ifade eden Numanoğlu, HPV aşısının hem enfeksiyondan korunmada hem de mevcut enfeksiyonun seyrinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

HPV'nin üç aşaması

HPV enfeksiyonunun latent, subklinik ve klinik olmak üzere üç aşamada ilerlediğini belirten Numanoğlu latent dönemde belirti olmadığını, subklinik dönemde hücre değişimlerinin mikroskobik düzeyde görüldüğünü, klinik dönemde ise siğil veya kanser gibi bulguların ortaya çıktığını ifade etti. HPV'nin yaygın ancak doğru yaklaşımla kontrol altına alınabilen bir enfeksiyon olduğunu vurgulayan Numanoğlu düzenli tarama, aşı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla HPV'ye bağlı ciddi hastalıkların önlenebileceğini sözlerine ekledi. - MUĞLA

