Haberler

Hisarcık Devlet Hastanesi'ne Yeni Dahiliye Uzmanı Atandı

Hisarcık Devlet Hastanesi'ne Yeni Dahiliye Uzmanı Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Köle, hasta kabulüne başladı. Hastanede dahiliye polikliniği yeniden hizmet veriyor; randevular MHRS veya ALO 182 üzerinden alınabilecek.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Köle, hasta kabulüne başladı.

Daha önce hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bircan'ın Bursa Karacabey Devlet Hastanesi'ne tayin olmasının ardından boşalan kadroya atanan Dr. Melike Köle, görevine başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Dr. Köle, Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğinde hastalarını kabul ediyor.

Hastane yetkilileri, İç Hastalıkları Polikliniğinde muayene olmak isteyen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182'yi arayarak randevu almaları gerektiğini hatırlattı.

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne yeniden dahiliye uzmanı atanması, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi

Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Hindistan'da muhalefet liderinden ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Destekçilerine ayaklarını sütle yıkattı

Muhalefet liderinin bu görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı