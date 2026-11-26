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Antalya'da, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı konferans ve fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, açılışta yaptığı konuşmada, dünyadaki sağlık tablosunun hızla değiştiğine dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı son verilere göre, küresel yaşam beklentisinin pandeminin ardından yeniden toparlandığını belirten Birinci, "2019'da 73,4 yıl olan yaşam beklentisi 2023'te 73,3 yıla gelerek pandemide kaybettiği süreyi telafi etmiş gibi görünüyor. Ancak aynı şey sağlıklı yaşam beklentisi için geçerli değil maalesef. Dünyada sağlıklı yaşam beklentisi daha yavaş toparlanıyor." dedi.

Birinci, 2023'te dünyada her üç ölümden birinin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığını aktararak, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsizlik ve alkol kullanımı gibi risk faktörleriyle mücadele ederek, bu kayıpların önemli bir kısmının önüne geçilebileceğini anlattı.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların küresel payının 2000 yılından itibaren 16 puan artarak yüzde 74'e yükseldiğini dile getiren Birinci, nüfusun yaşlanmasıyla kronik hastalıkların da giderek öne çıkmaya başladığını kaydetti.

"Hepimiz kendi geleceğimize hizmet etmeliyiz." ifadesini kullanan Birinci, 40'ı aşkın uygulamadan oluşan uçtan uca dijital sağlık altyapısı sayesinde vatandaşların kendi sağlıklarını yönetebildiğini, hekimlerin hastaların tüm sağlık geçmişine tek ekrandan ulaşarak bakımın sürekliliğini sağlayabildiğini kaydetti.

Merkezde ise kanıta dayalı sağlık politikaları geliştirebildiklerinin altını çizen Birinci, kalp damar hastalıkları, diyabet ve diğer kronik hastalıklarla mücadelenin merkezine artık birinci basamak sağlık hizmetinin tümüyle yerleştiğini söyledi.

Riski önceden gören, yöneten ve vatandaşı sürecin öznesi haline getiren sağlık sistemlerinin önemine dikkati çeken ve bunun anahtarının ise veri, yapay zeka ve sağlık teknolojileri olduğunu belirten Birinci, "Bu noktada Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir tecrübeye sahibiz çünkü yapay zekayı ulusal ölçekte hayata geçirmenin ön şartı olan, ulusal birlikte çalışılabilir ve güvenli bir veri ortamını yıllar içinde hep beraber adım adım inşa ettik." diye konuştu.

Yapay zekanın devasa bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Birinci, bu potansiyelin güvene, faydaya ve sürdürülebilir değere dönüşmesinde, etik değerlerin, veri mahremiyetinin ve algoritma güvenliğinin önemini anlattı.

Yapay zeka destekli projeler

Birinci, sağlık alanında yürüttükleri 12 yapay zeka projesine değinerek, "e-Nabız'ı yapay zeka destekli sağlık asistanımız Ritmik ile güçlendiriyoruz. Özellikle yeni dönemde, e-Nabız'ın bilgesi Ritmik ile vatandaşlar şikayetlerini anlatarak hangi branşa başvurabilecekleri konusunda öneri alabilecek. Uygun randevu yoksa talep bırakıp, randevu açıldığında herkes kendi yapay zeka asistanı tarafından bilgilendirilecek. Tahlil, reçete, rapor, görüntü kayıtları, sohbet ederek sorgulanabilecek." dedi.

Sağlıkta dijitalleşme alanındaki yeni projelere dikkati çeken Birinci, "Bu alanda bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum, çok yakında kendi sürekli sağlık veri standardımızı da üretmiş olacağız. Amacımız burada üretilen standardı ülkemizden dünyaya yaygınlaştırmak. Bu sayede tüm sağlık cihaz geliştiricilerinin ortak bir dil konuşmasını sağlamayı temin etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar

HIMSS Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Ronan O'Connor ise 2014'ten beri Türkiye Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Yüzlerce iyi uygulama örneğini gündeme getirdiklerini anlatan O'Connor, "Dünyanın en ileri hastanelerine bu sistemleri getirmeye çalıştık. Yapay zekanın da olağanüstü fırsatlar sunduğu bir dönemdeyiz. Sadece teknoloji cevap değil, esas ölçü profesyonellerin bu uygulamaları devam etmesi ve insanların buna ulaşması." dedi.

O'Connor, teknolojinin empati sahibi, güvenli, kapsayıcı ve erişilir olmasının önemine dikkati çekti.

Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Jaloliddin Asamutdinov da uluslararası önemli bir etkinliğe katılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Organizasyonun, uluslararası kuruluşların teknoloji şirketlerini de bir araya getirdiğini bildiren Asamutdinov, dijital dönüşüm fırsatlarının önemini değerlendirdi.

Mısır Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Hatem Fathy Amer, Mısır ve Türkiye ortaklığına çok önem verdiklerini, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesinden faydalandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA