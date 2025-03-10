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Hijyenine dikkat etmeyen adamın penisinde ve mesanesinde kurtçuklar meydana geldi

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Nepal'de yaşayan 76 yaşındaki bir adamın penisinde ve mesanesinde kurtçuklar bulundu. Adam, idrarında kan ve özel bölgesinden akıntı gelmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, hastalığın nedeninin uzun süreli sonda kullanımı ve yetersiz temizlik olduğunu belirttiler.

Nepal'de 76 yaşındaki bir adamın penisi ve mesanesinde kurtçuklar bulunan tıbbi vaka, kişisel hijyenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşlı adam, dört gün boyunca idrarında kan olması ve özel bölgesinden akıntı gelmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar inceleme yaptıklarında korkunç bir tabloyla karşılaştılar: Adamın penisi ve mesanesinde çok sayıda kurtçuk vardı.

Hastanın sol tarafı kısmen felçliydi ve kendi temizliğini yapamıyordu. Ayrıca iki yıl önce prostat büyümesi nedeniyle idrar yapamaz hale gelmiş ve bu sebeple idrar yapabilmesi için penisine kalıcı bir sonda takılmıştı. Kişisel temizliği tamamen eşine bağlıydı.

Doktorlar, hastalığa uzun süreli sonda kullanımı ve yetersiz temizliğin neden olduğunu düşünüyor. Kötü hijyen sonucu oluşan koku, sinekleri cezbederek bölgeye yumurta bırakmalarına neden olmuş. Bu yumurtalardan çıkan kurtçuklar, dokuların içine girerek beslenmeye başlamış.

Tıp literatüründe "penil miyazis" olarak adlandırılan bu durum, son derece nadir görülüyor. Dünyada şimdiye kadar çok az vaka bildirilmiş, özellikle de kurtçukların mesaneye kadar ulaştığı örnekler parmakla sayılacak kadar az.

Vakayı inceleyen doktorlar: "Hem peniste hem de mesanede kurtçukların bulunması çok nadir ve endişe verici bir durumdur. Mesanedeki kurtçuk enfestasyonu hastalığın ne kadar ciddi ve ilerlemiş olduğunu gösterir" diye belirttiler.

Adamın tedavisinde mesaneyi temizlemek için steril solüsyonlarla yıkama işlemi yapıldı ve normalde hayvanlarda kurtçuk tedavisinde kullanılan ivermektin ilacı verildi. Hasta 11 gün hastanede kaldıktan sonra, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olan sünnet derisinin alınması için bir hafta sonra tekrar hastaneye geldi.

Benzer vakalar dünyada nadiren de olsa görülüyor. Örneğin, Brezilya'da 21 yaşındaki bir genç, çıplak uyuması ve kısa duşlar alması sonucu; yine Brezilya'da 62 yaşındaki bir çiftçi, iç çamaşırı giymeden şortla hayvanların bakımını yapması nedeniyle bu hastalığa yakalanmış.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve kendi bakımını yapamayan kişilerde düzenli temizliğin yaşamsal önem taşıdığını, tıbbi cihaz kullanan hastaların ise ekstra dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Hijyenine dikkat etmeyen adamın penisinde ve mesanesinde kurtçuklar meydana geldi

Hijyenine dikkat etmeyen adamın penisinde ve mesanesinde kurtçuklar meydana geldi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

Hastaneye başvuracak kadar sağlığına dikkat ediyorsun da temizliğine niye önem vermiyorsun be adam.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

pesss adamın cinsel organını paylaşmakta enteresan nasıl bir habercilik bu

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