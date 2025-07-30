Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

Özel hastanede doğum yapan bir kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla birçok kişiye örnek olabilecek bir süreci detaylarıyla anlattı. Mart 2025'te kızını dünyaya getiren kadın, doğum için 53.500 TL ücret ödediklerini ve bu bedelin kendilerine fatura edildiğini söyledi.

HASTANEYE 4 BİN 500 TL ÖDENMİŞ

Doğumdan birkaç hafta sonra E-Devlet üzerinden "Tedavi Bilgileri Sorgulama" ekranını kontrol eden kadın, SGK tarafından hastaneye yalnızca 4.500 TL ödendiğini fark etti. Bunun üzerine harekete geçti.

3 BELGE, 1 BAŞVURU

Kadın, önce hastaneyi arayarak doğum faturası ile epikriz belgesini mail yoluyla aldı. Ardından E-Devlet'ten tedavi bilgileri ekranının görüntüsünü PDF olarak hazırladı. Tüm belgeleri tamamladıktan sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Başvuru formuna ise şunları yazdı: "...doğum yaptım. Bana 53.500 TL tutarında fatura kestiler. Ancak E-Devlet'te tedavi bilgilerimi sorguladığımda yalnızca 4.500 TL'lik bir işlem kaydı görüyorum. Aradaki farkın iadesini talep ediyorum."

"BÖYLE BİR HAKKIMIZ VAR VE NEDEN YARARLANMAYALIM"

Başvurudan üç hafta sonra hastaneden arandığını belirten kadın, yetkililerin iade sürecini başlattığını ve ertesi gün fark ücretinin banka hesabına yatırıldığını söyledi. Kadın paylaşımında, "Böyle bir hakkımız var ve neden yararlanmayalım?" diyerek benzer durum yaşayan vatandaşları bilinçli davranmaya çağırdı. Paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenirken, süreç hakkında bilgi sahibi olmayan çok sayıda kişi teşekkür mesajlarıyla karşılık verdi.