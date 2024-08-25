Sağlık Örgütleri Adalet ve İstihdam İçin Bir Araya Geldi

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) öncülüğünde bir araya gelen 21 sağlık örgütü ortak bildiri yayınladı. Sağlık Meslekleri Temsilcileri Toplantısı'nda bir araya gelen sağlık sendikalarının gündeminde, 'Ücretlendirmede Adalet', 'Yönetimde Eşit Temsiliyet' ve 'istihdam' oldu. Toplantının sonunda 21 sağlık meslek sendikasının ortak bildirisi okundu.

HEP-SEN ve 21 sağlık örgütü Sağlık Meslekleri Temsilcileri Toplantısı'nda bir araya geldi. HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek başkanlığında İstanbul'da yapılan toplantıda; Sağlık Bakanlığı'na sağlık çalışanlarının sorunlarını doğrudan iletebilecekleri bir platform kurma kararı alındı. Toplantıda konuşan Şimşek, "Bugün toplantımızın amacı; ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nda tek bir mesleğin hakim olması ve diğer mesleklerin yönetime hiçbir şekilde katılmaması. Bugün sahada 300 bine yakın hemşire, binlerce fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, tekniker çalışıyor ama Sağlık Bakanlığı'mızın en üst kademesinde, yönetimde bir tanesini bulamıyorsunuz. Dolayısıyla sorunlarımız git gide artıyor ve ekonomik kriz başta olmak üzere, liyakatsiz yöneticiler, ücrette adaletsizlik, sağlıkta şiddet en temel sorunlarımız. Ülke nüfusuna bakıldığı zaman hemşire sayısı, fizyoterapist, ebe, tekniker, diyetisyen sayısı yetersiz. Dolayısıyla hem atamalarının, hem diğer sorunların bakanlıkta konuşulabilmesi, çözülebilmesi için; bakanlıkta fizyoterapiste, diyetisyene, psikoloğa ihtiyaç var. Dolayısıyla bugün 21 sağlık meslek derneği toplanarak bu yok sayılmaya karşı var olacağımızı, birlikte hareket edeceğimizi ve gerek yasa yapıcılardan gerekse Sağlık Bakanlığı'ndan bunları aktif olarak talep edeceğimizi belirtiyoruz. Bu sağlık sisteminin bir paydaşı da biziz ve nasıl ki sahada en önde mücadele ediyorsak yönetimde de söz hakkımızın kesinlikle olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI AY SONU NE KADAR ÜCRET ALACAĞINI BİLMİYOR'

Şimşek sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerle ilgili ise, "Taban ek ödeme diye bir ek ödeme sistemimiz var. Bu sistemle sağlık çalışanları ay sonu ne kadar ücret alacağını bilmiyor. Bir meslek grubuyla, başka bir meslek grubu arasında taban ek ödemede 25-30 kat fark var. Bu etik anlamda da hukuki anlamda da doğru değil. Sağlıklı bir sistem hiç değil" diye konuştu.

'BİR PLATFORM ÇATISI ALTINDA TÜM SORUNLARIMIZA KENDİMİZ DERMAN OLACAĞIZ'

Toplantıda alınan platform kurma kararına da değinen Şimşek, "Tüm bu sağlıksız sağlık sistemine karşı, bugün 21 sağlık meslek derneği bir karar aldı ve yaklaşık Ekim ayının başında bunların gündeme taşınabilmesi için taşın altına elimizi koyuyoruz. Sorunlarımız için de en önde mücadele kararlılığı bugün alındı ve bir platform çatısı altında hızlıca başlayıp tüm sorunlarımıza kendimiz derman olacağız. Yıllarca bir kurtarıcı bekledik gelmedi. Kurtarıcı sahanın hepsidir, kurtarıcı sahada üniformasıyla ter dökenlerdir" ifadelerini kullandı.

HEP-SEN VE 21 DERNEKTEN ORTAK BİLDİRİ

Toplantı sonunda, HEP-SEN, Akademik Diyetisyenler Derneği (ADİD), Anadolu Ebeler Derneği, Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Biyomedikal Bilimler Dayanışma Platformu, Eczane Teknisyen ve Teknikerleri Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği, Holistik Doğum ve Kadın Sağlığı Derneği (HEKAS), İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER), Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği, Medikal Laboratuvar Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Odyoloj Derneği, Öğrenci Hemşireler Derneği (ÖHDER), Paramedik Derneği (PARDER), Protez Ortez Lisans Mezunları Derneği (POLMED), Serbest Ebeler Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRADDER), Türk Psikologlar Derneği, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED)'nin imzaladığı ortak bildiri okundu. Bildiride, "Bugün, pandemide alkışlanıp masada kenara itilen, Adaletsiz katsayılara mahkum ve mecbur edilen, emeğinin hakkı gasp edilen sağlık mesleklerinin savunucuları olarak buradayız. Mesleklerimizi temsil etmeyen yönetim biçimine, adaletsiz ek ödeme katsayılarına, emek sömüren sisteme, emeğin hakkını vermeyen ücretlere, bin parçaya bölünmüş ödeme tiplerine, yine bin parçaya bölünmüş sözleşme sistemine, baskı aracı olarak kullanılan sözleşmeli yöneticiliğe, özellikle özel sektörde çalışan meslektaşlarımıza reva görülen kölelik ücretlerine, pandemiden pandemiye sürüklenirken, bir gün olsun bizim sağlığımızın önemsenmemesine, hasta hasta çalıştırılmaya, toplumumuz sağlık hizmeti beklerken, yüz binlerce sağlık çalışanının hala atanamamış olmasına daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Bugünden başlayarak, her gün daha da güçlü şekilde haykıracağımızı, adil bir temsiliyet, emeğe yakışır bir ücret, ayrımcılıktan uzak; herkesi kucaklayan bir Sağlık Bakanlığı'na sahip olmadan durmayacağımızı, sessiz kalmayacağımızı, susup sinmeyeceğimizi bildiriyoruz. Adaletli bir ek ödeme katsayısı istiyoruz. Hatta önce bu katsayıları kimin, hangi usule, hangi mantığa göre bu oranları belirlediğinin açıklanmasını istiyoruz. Topluma hizmet verebilmek için, her gün biraz daha tükenmişlik yaşamamak için, yeterli atama istiyoruz. Özel sektörde bizlerle aynı görev tanımıyla çalışan arkadaşlarımız için, taban ücret uygulaması istiyoruz. Hemen şimdi sağlıkta yönetim reformu istiyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.