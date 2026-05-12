Sağlık-Sen'den Hemşireler Haftası'na özel 'Hemşireler Konuşuyor' programı

SAĞLIK-Sen tarafından 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında 'Hemşireler Konuşuyor' programı gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, hemşirelerin sahadaki deneyimleri, meslekte karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Etkinlik kapsamında tiyatro gösterimi, söyleşi, yarışmalar ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlendi. Programa, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, TBMM Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülay Yazıcı, sendika üyeleri ve hemşireler ile çok sayıda davetli katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, buradaki konuşmasında, "Hemşirelik yalnızca bir meslek değildir. Bir insanın en zor anında yanında durabilme iradesidir. Bir hastane düşünün. Kapısından içeri giren bir insanın ilk gördüğü kişi çoğu zaman hemşiredir. Acısını anlattığı, derdini paylaştığı, gözünün içine güvenle baktığı kişi yine hemşiredir. Çünkü hemşire, sadece ilaç yapan kişi değildir. Hekim tedaviyi planlar ama o tedavinin her anını takip eden hemşiredir. Bir hastanenin yükünü en çok omuzlayan mesleklerin başında hemşirelik gelmektedir. Çünkü sağlık hizmeti fedakarlık ister. Sabır ister. Süreklilik ister. Yeni doğmuş bir bebeğin ilk bakımında ebe vardır. Bir yaşlının duasında yine hemşire vardır. İşte bunun adı sadece görev değil; vicdanla yapılan bir insanlık hizmetidir. ve biz biliyoruz ki, Türk hemşiresi yalnızca sağlık hizmeti sunmaz. Pandemide bunu gördük. Depremde bunu gördük. Selde, afette, felakette bunu gördük. Kimi zaman günlerce evine gidemeden görev yapan bütün sağlık camiasını gördük. Bir bebeğin ilk nefesine şahit olan ebelerimizi gördük. İnsan hayatı için mücadele eden hekimlerimizi gördük" dedi.

'Hemşirelik büyük bir özveri mesleğidir' diyen Doğan, "Ancak böylesine ağır sorumluluk taşıyan bir mesleğin çalışma hayatının da aynı hassasiyetle desteklenmesi gereklidir. Özellikle gece nöbetleri. İnsan biyolojisinin en zorlandığı saatlerde, herkes dinlenirken görev yapan hemşirelerimizin, ebelerimizin ve hekimlerimizin emeğinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gece ile gündüz aynı değildir. Bu nedenle gece çalışan hemşirelerimizin, ebelerimizin, paramediklerimizin ve hekimlerimizin ücretlerinde ve nöbet teşviklerinde güçlendirici düzenlemelerin önemli olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde hemşirelik mesleğini fiilen icra eden, doğrudan hastaya temas eden hemşirelerimizin emeğinin de kendi içinde ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Biz inanıyoruz ki, emeğin görünür olması, mesleğin gücünü de artıracaktır. Biz hemşiremizi de ebemizi de hekimimizi de sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ancak fedakarlığın, riskin ve sorumluluğun da karşılığını bulması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Biliyoruz ki çalışma ortamları güçlendikçe hizmet kalitesi de güçlenmektedir. Bugün birçok hastanemizde hemşirelerimizin ve ebelerimizin dinlenmeye fırsat bulamadan görev yaptıkları görülmektedir. Oysa bir hemşirenin, bir ebenin nefes alabileceği sosyal alanlara, dinlenme odalarına, daha güçlü fiziki çalışma ortamlarına ihtiyacı vardır. Nöbet arasında birkaç dakika dinlenebileceği odalar, kendisini değerli hissedeceği çalışma ortamları oluşturulmalıdır. Bunlar bir ayrıcalık değil, nitelikli sağlık hizmetinin doğal bir parçasıdır. Aynı şekilde hastane kantinleri konusunda da yeni düzenlemelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hastane kantinlerinin şartnameleri hazırlanırken hemşirelerimize, ebelerimize, hekimlerimize bütün sağlık çalışanlarımıza indirimlerin düşünülmesi gerekmektedir. Bu bir ayrıcalık değil, emeğe verilen değerin bir göstergesidir. Bugün dünyanın birçok ülkesi Türk hemşiresinin bilgi birikimine, tecrübesine ve çalışma disiplinine ilgi göstermektedir. Bu durum bizler açısından hem önemli bir gurur kaynağı hem de hemşirelik mesleğinin geleceği adına üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken bir konudur. Hemşirelerimizin mesleki aidiyetini güçlendirecek, çalışma hayatlarını daha da destekleyecek her adım sağlık sistemimize güç katacaktır. Hemşirelerimizin, ebelerimizin, hekimlerimizin ve tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının beklentilerini her platformda ifade etmeye, çözümün bir parçası olmaya devam edeceğiz. İyi ki bu milletin vicdanı olmaya devam ediyorsunuz. İyi ki bu milletin şefkati olmaya devam ediyorsunuz. İyi ki varsınız.12 Mayıs Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun."

