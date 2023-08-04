Kırklareli'nde bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan 4 hekimli aile sağlığı merkezi protokolü imzalandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir hayırsever tarafından 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak. Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen protokol imzalama törenine Vali Birol Ekici, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bağışçı Dr. Rasim Vatansever ile ailesi katıldı.

Hayırseverden Kırklareli'ne aile sağlığı merkezi desteği

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan 4 hekimli aile sağlığı merkezi protokolü imzalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir hayırsever tarafından 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak. Lüleburgaz Behçiye-Lütfü vatansever aile sağlığı merkezi" protokolü bu gün imzalandı. Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen protokol imzalama törenine Vali Birol Ekici, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bağışçı Dr. Rasim Vatansever ile ailesi katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici aile sağlığı merkezinin beldeye her anlamada katkıda bulunacağını ifade ederek, "Lüleburgaz ilçemiz Büyükkarıştıran beldesinde aile sağlığı merkezi yapmak üzere bize başvuran Rasim Vatansever beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bir doktordur, konun bilincindedir. Halka hizmet edeceğimiz bu aile sağlığı merkezinin her anlamda ilimize katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Ekici, bağışçı Dr. Rasim Vatansever'e örnek davranışı için teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.