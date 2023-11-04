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Havza'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Çalışması Tamamlandı

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı. Havza Meslek Yüksekokulu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu ve Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla bağış kabul edildi. Toplamda 128 ünite kan bağışı alındı.