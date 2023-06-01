Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası haşere ve vektörle mücadele konusunda ilçe belediyelerini göreve çağırdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, geçtiğimiz yıllarda 120 bin civarında olan haşere ve vektör üreme alanlarının, deprem sonrası 1 milyonun üzerine çıktığını vurguladı.

Hatay'da deprem sonrası haşere üreme alanı 120 binden 1 milyona çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vektör ve haşereyle mücadelede ilçe belediyelerini de göreve çağırdı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, geçtiğimiz yıllarda 120 bin civarında olan haşere ve vektör üreme alanlarının, deprem sonrası 1 milyonun üzerine çıktığını vurguladı. Kilisli, bu noktada ilçe belediyeleri göreve çağırdı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçe belediyesini, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından büyük bir sorun haline gelen haşere ve vektörle mücadele konusunda göreve davet etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası yapılan, haşere ve vektörle mücadele çalışmalarının yürütülmesi konusunda Hatay Valiliği'ne ve 15 ilçe belediyesine bir yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda, Hatay'da yerleşim alanlarında oluşan yıkım ve havaların ısınmasıyla birlikte haşere üreme alanı sayısının 120 binlerden 1 milyona yaklaştığı belirtilerek, bu dönemde haşere ve vektör ile mücadelenin oldukça önemli hale geldiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin, il sınırları içinde tüm imkanlarıyla ilaçlama çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

30.06.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile tüm şehirlerde olduğu gibi Hatay Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminin araç sayısının kademeli olarak 103'ten 65 araca düşürüldüğü aktarıldı.

HBB Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan imzalı yazıda; İçişleri Bakanlığı'nın 22.05.2017 tarihli yazısı ve 5216 sayılı kanun gereğince büyükşehir belediyesi bulunan illerde, haşere ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek, mücadele için ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel görev sorumlukların büyükşehir belediyesinde olduğu ancak ihtiyaç duyması halinde ilçe belediyelerinin de bu hizmeti büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde yapılabileceğine dikkat çekildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler üzerine ilaçlama çalışmalarını haftanın 7 günü 24 saat, geceli gündüzlü bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

"120 binden 1 milyona çıktı"

Geçtiğimiz yıllarda mevcut 120 bin üreme alanının tespit edildiğini, bu bölgelerde sineklerin ve haşerelerin üremesini engellemek için yıl boyunca; şubat ayından itibaren sıvı ve granür tarzında ilaçlama yaptıklarını hatırlatan Kilisli, deprem sonrası bu 120 bin noktanın 1 milyonun üzerine çıktığını vurguladı.

Kilisli şöyle devam etti: "Bu binalarla ve çevre kirliliğiyle ilgili tüm kurumların ortak bir çalışma yapması lazım. Özellikle ilçe belediyelerine buradan seslenmek istiyorum. İlçe belediyelerimizin temizlikle ilgili çok hassas davranmaları gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece karasinek ve diğer zararlı böceklerin üremesini durdurmamız mümkün olmayacak. İlk günden itibaren tüm araçlarımızla tüm personelimizle gündüz larvayla mücadele; gece uçan sinekle mücadele için canla başla çalışıldı. Diğer taraftan şehirde de şöyle bir yapı oluştu. Normalde konteyner ve çadır kentlerin içerisinde yoğunlaştırabilseydik insanları bu mücadeleyi biraz daha iyi yapabilirdik ama insanlar ağır hasarlı, orta hasarlı veyahut da az hasarlı evlerinin bahçesine bir çadır kuruyor ve orada bir hizmet üretmemizi bekliyor. Maalesef bu şekilde 65 araç değil 3 yüz araç ile bile çok zor olur, ilçelerin mutlaka ilaçlama yapması gerekiyor'.