Hastanede Yanlış Ayağı Ameliyat Eden Doktor Hakkında Suç Duyurusu

İSTANBUL'da yaşayan Murat Oktar'a rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede, 'Os Trigonum' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği belirtildi. Oktar, Fatih'teki devlet hastanesinde ameliyat edildi. Narkozun etkisinin geçmesiyle yanlış ayağının ameliyat edildiğini anlayan Oktar, büyük şok yaşadı. Murat Oktar, ameliyatı yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yanlış ayağı ameliyat edilen Murat Oktar, "Geçtiğimiz sene Eylül ayında operasyon geçirdim. Doku uyuşmazlığı diye biliyorum. Doktor tabiriyle 'Os Trigonum Sendromu' deniyor. 1.5 sene sonunda benim ameliyat edilmem gerektiğini söylediler. 2022 Eylül ayında beni ameliyat için aradılar. Gittik yatışımızı gerçekleştirdik. Sol ayağımdaki rahatsızlığımı ben orada defaten belirttim. Sabah ameliyat yapacak olan doktor ayağımı işaretledi. Mürekkeple boyadı. Ameliyat sırasında bana yine sordular. Ben de söyledim. Önce lokal anestezi yapılacaktı. Daha sonra tam anestezi yapmaya karar verdiler. Ben de tamam dedim. Ameliyat sonrası ben odaya geldiğimde narkozun etkisiyle acaba yanlış mı düşünüyorum? Sağ ayağımda çok şiddetli bir ağrı var. Eşim yanımdaydı. Dönüp ona sordum. 'Sağ ayağımda şiddetli bir ağrı var, acaba ayakları mı karıştırıyorum' dedim. Eşim dedi ki 'yok sağ ayağın sargılı'. Annem de yanımda olduğu için sessiz bir şekilde 'Gidip doktoru çağır. Bir yanlışlık var' dedim. "dedi.

Murat Oktar'ın avukatı Serdar Tokdemir ise, "Konuyla ilgili beni aradığında ben de çok şaşırdım. Konuyla ilgili doktorun yanlış ameliyatından kaynaklı suç duyurusunda bulunduk. Yine doktorun yanlış ameliyatından dolayı İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduk. 11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Savcılık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Birkaç gün önce soruşturma izni verildi. Süreci takip edeceğiz. Kuvvetle muhtemel bir iddianame düzenlenecektir" ifadesini kullandı.