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Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti

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Alabama'lı William Bryan (70), Florida tatilinde karın ağrısıyla hastaneye gitti. Dalak sorunu şüphesiyle acil ameliyata alındı. Cerrah Dr. Shaknovsky, dalak yerine yanlışlıkla karaciğeri çıkardı. Bryan ameliyat masasında öldü. Hata ancak ölümden sonra fark edildi. Eşi Beverly adalet arıyor. Olay, tıbbi hataların ciddiyetini ve hasta güvenliğinin önemini vurguladı. Hastane olayı araştırıyor.

Alabama'dan 70 yaşındaki William Bryan, Florida tatilinde ani karın ağrısı yaşayınca eşiyle birlikte Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, Bryan'ın dalağında sorun olduğunu düşünerek acil ameliyat kararı aldı.

21 Ağustos'ta yapılan ameliyatta, Genel Cerrah Dr. Thomas Shaknovsky büyük bir hata yaptı. Dalağı çıkarması gerekirken yanlışlıkla Bryan'ın karaciğerini aldı. Bu ciddi hata, aşırı kan kaybına ve Bryan'ın ameliyat masasında ölümüne neden oldu.

Daha da üzücü olan, cerrahın çıkardığı organı "dalak" sanması ve hatayı ancak Bryan öldükten sonra fark etmesiydi. Cerrah, Bryan'ın eşine dalağın çok büyük ve yer değiştirmiş olduğunu söyledi, oysa karaciğer ve dalak vücutta farklı yerlerde bulunur ve boyutları oldukça farklıdır.

Bryan'ın eşi Beverly, adalet aramak için bir hukuk bürosuyla çalışmaya başladı. Hem dava açmak hem de cezai soruşturma başlatılmasını istiyor. Amaçı, bu cerrahın başka hastalara zarar vermesini önlemek.

Hastane, olayı araştırdıklarını açıkladı ancak gizlilik nedeniyle detay vermedi. Otopside, Bryan'ın dalağında küçük bir kist bulundu, bu muhtemelen başlangıçtaki ağrının nedeniydi.

Bu olay, tıbbi hataların ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini ve hasta güvenliğinin önemini açıkça gösteriyor. Aynı zamanda, hastaların ve yakınlarının tıbbi süreçler hakkında bilgi sahibi olmasının ve gerektiğinde soru sormasının önemini vurguluyor.

Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Amerika Birleşik Devletleri Karın Ağrısı Ameliyat Florida Florida Alabama Hastane 3-sayfa Sağlık Dünya Hukuk

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Yorumlar (1)

osman aspirin:

Hekim değilim ama, dalak nireeeee,karaciğer nire.

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