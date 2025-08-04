Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
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Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
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Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunda yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama ile Aile Hekimliklerine hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu. Aile hekimleri, bu entegrasyon sayesinde INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebiliyor. Bu sayede hastane randevularındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinde başlattığı yeni uygulamayla, aile hekimlerinin hastane randevuları üzerindeki rolünü artırmayı hedefliyor. Yeni sistem kapsamında, Aile Sağlığı Merkezlerine özel randevu kontenjanları ayrıldı ve bu merkezler hastalar için tetkik talebinde de bulunabilir hale geldi.

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!

AİLE HEKİMLERİ HASTANEDEN TETKİK TALEP EDEBİLECEK

Artık aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastaneden isteyebiliyor. Böylece hastalar, doğrudan hastaneye başvurmadan önce ilk olarak aile hekimlerine yönlendiriliyor.

Uygulamanın temel hedefleri arasında;

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,

Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması,

Gereksiz başvuruların önlenmesi,

Hastaların doğru branşa yönlendirilmesi,

Tetkik tekrarlarının engellenmesi ve

Sağlık sisteminde zaman ile kaynak tasarrufu sağlanması yer alıyor.

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!

"HASTANE RANDEVULARINDA İLK ADIM AİLE HEKİMLERİ"

Ancak İstanbul'daki veriler, uygulamanın henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını gösteriyor. Aile hekimlerine ayrılan 2 milyon randevu kontenjanından yalnızca 457 bin 101'i kullanıldı. Bu da kullanım oranının yüzde 23'te kaldığını ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı, bu oranların artırılması ve vatandaşların daha verimli bir sağlık hizmeti alabilmesi için "Hastane randevularında ilk adım Aile Hekimleri" sloganıyla sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Sağlık
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıerkan ballı:

Bu aile hekimleri mal 1 senelik raporlu ilaç yazdırıyorum yazma yetkisi yokmuş ama yaziyor mal eczane gidiuom vermiyor ilacı neden diyom aile hekim yazamaz diyor yazdi diyom yanlis yapmış diyor tekrar hastaneye gitcekmisim

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Yaklaşık 5 aydır randevu almak için sıra bekledik kasıtlı şekilde vermediler sıralamaları düzgün yapmadılar sistemde gbekledigimiz göründügü halde sıra vermediler

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Randevu almak için randevu alma iz gereken lakin onada randevu almamiz gereken bir sistem kurdular, bunun mantığını sordugumuzda birbirinin yüzüne şaşkınlıkla bakıp ma-mantik mi oda ne hem Türk milletinin ne işine yarayacakki hadi bismillah Allah yarr ve yardimciniz olsun dediler biz turkler deli gibi alkisladik

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