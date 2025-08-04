Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinde başlattığı yeni uygulamayla, aile hekimlerinin hastane randevuları üzerindeki rolünü artırmayı hedefliyor. Yeni sistem kapsamında, Aile Sağlığı Merkezlerine özel randevu kontenjanları ayrıldı ve bu merkezler hastalar için tetkik talebinde de bulunabilir hale geldi.

AİLE HEKİMLERİ HASTANEDEN TETKİK TALEP EDEBİLECEK

Artık aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastaneden isteyebiliyor. Böylece hastalar, doğrudan hastaneye başvurmadan önce ilk olarak aile hekimlerine yönlendiriliyor.

Uygulamanın temel hedefleri arasında;

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,

Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması,

Gereksiz başvuruların önlenmesi,

Hastaların doğru branşa yönlendirilmesi,

Tetkik tekrarlarının engellenmesi ve

Sağlık sisteminde zaman ile kaynak tasarrufu sağlanması yer alıyor.

"HASTANE RANDEVULARINDA İLK ADIM AİLE HEKİMLERİ"

Ancak İstanbul'daki veriler, uygulamanın henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını gösteriyor. Aile hekimlerine ayrılan 2 milyon randevu kontenjanından yalnızca 457 bin 101'i kullanıldı. Bu da kullanım oranının yüzde 23'te kaldığını ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı, bu oranların artırılması ve vatandaşların daha verimli bir sağlık hizmeti alabilmesi için "Hastane randevularında ilk adım Aile Hekimleri" sloganıyla sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyor.