Hastane Kartlarım ile aileler daha bilinçli çocuklar daha umutlu

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın hayata geçirdiği Hastane Kartlarım kaynak yayınları ile tedavi sırasında aileye ve çocuğa en doğru bilgi en doğru kaynaktan ulaşıyor!

Hastane servislerinde tedavi gören çocuklar ve onlara bakım veren aileleri için psikolog ve uzmanlar tarafından hazırlanmış Hastane Kartlarım ile sağlıklı bilgiyi en doğru kaynaktan ulaştırmayı hedeflerken, ebeveynlerin hastalığa dair tüm süreçleri takip edebilmelerini ve çocuğun tedavisine olumlu katkı sağlamasını da amaçlıyoruz.?

Tedavi süreçlerinde ailelerin de ilk kez karşılaştıkları sorulara yanıt olabilecek bir set olarak hazırlanan kartlar 3 ana kategori ve 27 karttan oluşuyor.

Tedavi Sürecinde Farklı Duygular Yaşanabilir

Çocuklar ve aileler?hastanedeki tedavi süreleri boyunca daha önce hiç duymadıkları kavramları işitebilir, yeni kişilerle tanışabilirler. Üzüntü, şaşkınlık, korku gibi yoğun duygular yaşayabilirler. Aileler çoğu zaman bu yaşanan süreçteki duyguları ve yapılan işlemleri hem ilk kez duydukları için hem de çocuklara nasıl anlatacaklarını bilmedikleri için kendilerini çaresiz hissedebilirler, bu nedenle de çoğu zaman da anlatmaktan kaçınabilirler. Bu durum, bilinmezlik duygusuyla baş edememe ve çocuğun tedaviye uyumunu zorlaştırabilir.?

Hastane Kartlarım ile tedavi sürecini rahatlıkla anlatmak mümkün!

KAÇUV olarak bizler de tedavi sürecini kolaylaştırmak amacıyla 3 ana kategoriden ve toplam 27 farklı karttan oluşan?Hastane?Kartlarımı aileler ve çocuklar için hazırladık. Bu sette çocuklara?hastanedeki tedavi ekibini; doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarını daha yakından tanıtacak Tedavi Ekibi Kartlarına, çocuklara yapılacak işlemlerin; anestezi, ameliyat gibi operasyonların neler olduğuna, işlem öncesi ve sonrasında yapabileceği etkinlik önerilerinden oluşan İşlem Kartlarına ve çocuğun kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabilecek kısa hikayelerin yer aldığı Kaynak Kartlarına yer verdik.

Kartlar, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastaneleri ve KAÇUV Aile Evleri'nde

Hastanelerde ve KAÇUV Aile Evleri'nde psikolog eşliğinde yaygınlaştırılmaya başlanan kartlar sonrasında ise sosyal çalışmacılar desteği ile ailelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.Vakıf'ın kendi öz kaynakları ile 1000 adet basılan kartların sonraki süreçlerde tüm datamızda yer alan ailelere gönderilmesi planlanıyor.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır. KAÇUV, ayrıca hastanelerin yanı sıra sağlık personelleri ile de çeşitli çalışmalar yürütüyor. Sağlık personellerine ihtiyacı olan burs desteği ve konferanslara destekte bulunuyor. Üniversite iş birliklerini de artıran Vakıf, hastanelerde yeni oyun odaları açılışına teşvik ve destek veriyor; halihazırda açılan oyun odalarının ise bakım-onarım ve düzenli hijyen sağlanması çalışmalarını da yürütüyor.