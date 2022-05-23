Hastalığın 6 önemli belirtisi var! Maymun çiçeği hızla yayılıyor, tecrit kararı alan ülke bile var - Haberler

Genelde orta ve batı Afrika'da görülen ve ciltte kabarcık, kızarıklık, kaşıntı gibi semptomların yanı sıra yüksek ateş, lenf nodüllerinin şişmesi, üşüme gibi belirtiler gösteren ve ölüme sebebiyet verebilen maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada gibi ülkelerde de vaka sayıları hızla artarken, maymun çiçeği hastalığı görülen ülkelerin sayısında da artış gözleniyor.

İKİ ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Dün İsrail ve İsviçre'de ilk maymun çiçeği vakaları görülürken, Arjantin ve Avusturya'da da ilk vakalar resmen açıklandı. Belirli bir oranda koruma sağlayan çiçek aşısı haricinde etkili bir korunma yönteminin olmadığı bu hastalık solunum yolu, fiziksel temas, cinsel ilişki gibi sebeplerle bulaşabiliyor.

BELÇİKA "KENDİNİZİ TECRİTE ALIN" DEDİ

Dün alınan kararlar doğrultusunda Belçika, maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişilerin 3 hafta kendilerini tecrit altına almalarını isterken, İngilizler de 3 haftalık karantina kararını duyurdu.

Hastalığın 6 önemli belirtisi var.

"21 GÜN İŞE GİTMEYİN" UYARISI

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, yaptığı açıklamada "Maymun çiçeği bulaşanlar 21 gün işe gitmemeli ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarla birlikte hamileler ve 12 yaşın altındaki çocuklarla temas etmemeli" duyurusunu yaptı.

"HASTALIK ÇOKTAN YAYILMAYA BAŞLADI"

Öte yandan İngiliz Cinsel Sağlık Birliği Başkanı Dr. Claire Dewsnap da bir açıklama yaptı. Dr. Dewsnap, "Bu hastalığın cinsel sağlık hizmetlerine büyük bir etkisi olacak. Önümüzdeki birkaç haftada daha fazla vaka görebiliriz. Burada beni endişelendiren Avrupa genelinde vakaların görülmüş olması yani bu hastalık çoktan yayılmaya başladı" dedi.

1958 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Genelde batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği hastalığı ilk olarak 1958'de ortaya çıktı. İlk vaka ise 1970'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi.

ABD'deki ilk vaka 2003 yılında tespit edilirken vahşi hayvanlarda tespit edildikten sonra insanlarla temasta ya da iyi pişmemiş etin tüketilmesi sonrasında bulaşabiliyor. Ciltteki yaralardan, solunum yolu aracılığıyla ya da göz, burun ve ağızdan bu hastalık yayılıyor.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor. Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.