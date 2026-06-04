Ağırlık kaldırmak daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir

Yeni bir araştırmaya göre haftada 90 dakika ila iki saat ağırlık egzersizi yapmak erken ölüm riskini büyük ölçüde azaltabilir.

Onlarca yıllık çalışmalardan toplanan veriler, uzun süre düzenli direnç veya ağırlık antrenmanı yapmanın kalp hastalığı ve felçten ölüm olasılığını önemli ölçüde azaltabileceğine işaret etti.

Aynı verilere göre bu egzersizler nörolojik hastalıktan ölüm riskini de azaltıyor.

Kate Hogarth 28 yaşında ve hayatının ilerleyen dönemlerinde de sağlıklı olmak istiyor.

Ağırlık antrenmanından hoşlanıyor, bunun uzun vadeli sağlık yararlarını da farkında:

"Hayatımın ilerleyen dönemlerinde bağımsız olmak istiyorum.

"Kuvvet antrenmanının kardiyovasküler sağlığınız, kaslarınız, kemikleriniz, zihinsel sağlığınız için faydalarını gösteren pek çok çalışma var.

"70'li, 80'li, 90'lı yaşlarımda dünyayı dolaşabilmek ve torunlarımla oynayabilmek istiyorum."

Aerobik egzersizin - koşu, bisiklete binme veya yüzme gibi - faydaları biliniyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), düzenli aerobik aktivitenin stresi azaltmanın ve benlik saygısını artırmanın yanı sıra kalp hastalığı, felç ve Tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini söylüyor.

Kuvvete dayalı antrenmanın ölüm riskini azaltmada oynayabileceği role dair bugüne kadar daha az şey biliniyordu. Ama bu değişmeye başlıyor.

İngiliz Spor Hekimliği Dergisi araştırmacıları, 30 yaşın üzerindeki 147 bin 374 erkek ve kadını içeren üç çalışmadan elde edilen verilere baktı.

Her hafta sürekli olarak 90 dakika ile iki saat arasında ağırlık antrenmanı yapanların herhangi bir nedenden erken ölüm riskini %13 azalttığını buldular.

Kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıktan ölme riski %19 daha düşüktü.

Bunama gibi nörolojik hastalığa bağlı ölüm bakımından düşüş %27 ile daha da büyüktü.

Araştırmacılar, "en düşük risklerin" hem aerobik egzersiz hem de kuvvet antrenmanı yapan kişiler arasında gözlendiği sonucuna vardı.

Her hafta saatlerce aerobik egzersiz yapan bu en aktif insanlar arasında, herhangi bir nedenden erken ölüm riskindeki azalma %58'e ulaştı.

Bununla birlikte, araştırmacılar ayrıca haftada iki saatten fazla kuvvet antrenmanı yapmanın gerçekten herhangi bir ekstra fayda sağlamadığını buldular.

İngiltere'de kişisel antrenör olarak çalışan Bev Wilson, ağırlık antrenmanının faydalarını gördüğünü söylüyor:

"Müşterilerime, özellikle de kadın müşterilere antrenman yaptırırken, bana geldiklerinde eklem ağrısı sorunları yaşadıklarını, ya da sadece enerji eksikliği veya metabolizma sorunları nedeniyle kilo aldıklarını fark ediyorum."

"Ve kuvvet antrenmanının gerçekten iyileşmeye, kan şekeri seviyelerini yönetmeye, eklem ağrısına ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olduğunu düşünüyorum.

"Kendilerini çok daha güçlü, daha canlı, daha enerjik hissediyorlar."

Wilson aynı zamanda kuvvet antrenmanının beyin sağlığına da yardımcı olduğunu düşünüyor. "Kendilerini çok daha enerjik ve sağlıklı hissetmelerinin yanı sıra, bilişsel işlevlerde gelişmeler görüyorlar.

"İşyerinde daha fazla konsantre olabiliyorlar ve hafızaları gelişiyor."

Sport England'da sağlık ve esenlik politikası lideri Tom Burton, fiziksel aktivitenin daha sağlıklı, daha zengin ve daha mutlu toplulukların anahtarı olduğunu söylüyor:

"Güce dayalı fiziksel aktivite, özellikle sağlıklı yaşlanmayı desteklemek için güçlü bir araç; sağlığın kötüleşmesini önlemeye veya geciktirmeye yardımcı oluyor, bizi hareketli ve bağımsız tutuyor ve sağlık ve bakım hizmetleri üzerindeki baskıları hafifletiyor."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .