Hafta sonları fazladan uyumak, insanı daha mutlu ve sağlıklı yapıyor

Çin'deki Chengdu Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, hafta sonları birkaç saat fazladan uyumanın sağlığımıza önemli katkılar sağlayabileceğini ortaya koydu. 327 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışma, özellikle iş yaşamı nedeniyle hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonları telafi uykusu almasının depresyon riskini ciddi oranda azalttığını gösterdi.

Araştırmaya göre, Cumartesi ve Pazar günleri yatakta bir saat fazla kalanların depresyon riski yüzde 30 azalırken, bir ile iki saat arası fazla uyuyanlar için bu oran yüzde 62'ye kadar yükseliyor. Bilim insanları, iki saate kadar olan ek uykunun vücudun hormonlarını düzenlediğini ve stresi azalttığını, iki saatten fazla uyumanın ise ek fayda sağlamadığını belirtiyorlar.

Araştırma ekibi, "Hafta sonu telafi uykusu ile depresyon riskinin azalması arasında güçlü bir ilişki tespit ettik. Bu özellikle iş günlerindeki uyku yoksunluğunun olumsuz etkilerini hafifletmede etkili oluyor," açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, fazladan uyumanın özellikle 40-60 yaş arasındaki kişilere ve erkeklere daha fazla fayda sağladığını düşünüyor. Erkeklerde ek uykunun testosteron seviyelerini artırarak depresyona karşı koruyucu etki gösterdiği tahmin ediliyor.

Uzun süredir bilinen bir gerçek olan uyku eksikliğinin depresyon, kilo artışı ve ömür kısalması gibi olumsuz etkileri var. Chengdu Üniversitesi'nin çalışması, hafta içi yoğun çalışan ve uyku düzeni bozulan modern insana pratik bir çözüm sunuyor: Hafta sonları biraz daha fazla uyumak.

Uzmanlar ayrıca, geç kalkmanın vücudun hücresel onarım yaptığı REM uykusu süresini artırdığını, bunun da genel sağlık durumuna olumlu yansıdığını belirtiyor.

Ancak araştırmacılar, çok uzun süre uyumanın farklı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor. American Geriatrics Society Dergisi'nde yayımlanan başka bir çalışma, akşam 10'dan sonra yatakta fazla kalmanın demans riskini artırabileceğini gösteriyor.