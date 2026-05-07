GÜVEN Hastanesi, yapay zeka destekli mobil MR sistemini klinik uygulamada kullanıma sundu

GÜVEN Hastanesi, yapay zeka destekli görüntüleme altyapısı ile ultra düşük manyetik alan teknolojisini bir araya getiren mobil MR (Manyetik rezonans görüntüleme) sistemini klinik uygulamada kullanıma sundu. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hakan Emmez, ameliyathane ve yoğun bakım ortamında görüntüleme imkanı sağlayan sistemin, cerrahi süreçlere yeni bir yaklaşım kazandırdığı söyledi.

Ayrancı Güven Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Hakan Emmez, mobil MR'ın ameliyat süreçlerine sağladığı katkılar ve kullanım alanlarını paylaştı. Prof. Dr. Emmez, "Mobil MR sistemi, bütün MR'lardan farklı olarak, bildiğiniz gibi hastaları biz MR'a götürüyoruz. Standart MR'larda yüksek manyetik alanlar kullanılıyor ve büyük cihazlar. Bu yeni gelişen teknoloji sayesinde MR'ı bir ultrason cihazı gibi taşıyıp hastanın yanına götürmeniz söz konusu. Bunun tabii birçok özelliği var, avantajı var. Yoğun bakımlardaki veya çocuk hastalarda, kritik hastalarda MR'a taşıyamadığımız hastalar oluyor. Bu cihazın asıl geliştirme sebebi, mobilize edemediğimiz MR'a taşıyamadığımız hastaları yoğun bakım şartlarında hastanın yanına MR'ı götürüp MR çekmek şeklinde. Standart MR'larda yüksek manyetik alan varken bu cihazlarda çok düşük manyetik alan kullanılıyor. Bu sayede de mobilize etme şansımız var. Birçok hastada bildiğiniz gibi implantlar yüzünden hastalara MR çekemiyoruz. Düşük manyetik alan yüzünden bu implantlı hastalarda MR'a uyumlu olmayan hastaların hepsine MR'a alma şansımız var. Yüksek manyetik alan bize çok iyi görüntü sağlıyor. Düşük manyetik alanın bu handikabını artık günümüzde her yerde kullandığımız yapay zeka özelliği sayesinde görüntü kalitesini arttırıyor. Tabii ki bir standart MR kalitesinde bir görüntü kalitesi elde etmek mümkün değil. Ancak son derece güvenli ve hepimize yetecek düzeyde, bilgi verecek düzeyde MR görüntüleri elde etmek mümkün oluyor" dedi.

'BU SİSTEMİ KULLANAN İLK MERKEZİZ'

Prof. Dr. Emmez, "MR'a giremeyecek hastalarda ve kritik durumdaki hastalarda kullandığımız bir şey. Burada ilginç olan dünyada yeni gelişmeye başlayan bir sistem. ve bu MR aslında planlanırken tamamen yoğun bakımda implantı olan hastalarda biz MR'ı hastaya taşıyalım felsefesiyle yapılmış bir şeyken dünyada ilk defa merkezimizde 30 hasta yakın hastanın beyin ameliyatlarında bu cihazı kullanmaya başladık. ve sonuçlar son derece iyi. Bu ameliyatın güvenliğini, hastanın güvenliğini ve ameliyatın kalitesini arttırıyor. Çünkü beyin ameliyatlarında özellikle bazı tümörlerde geride kalan tümörü saptamakta ameliyat sırasındaki mikroskop görüntüleriyle ya da kritik bölgeye yakınlığınızı saptamakta zorluklar yaşıyorsunuz. ve dünyada birçok firmada aslında bakarsanız bu handikabı ortadan kaldıracak teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şimdi biz hasta henüz ameliyat masasındayken ameliyatı sonlandırmadan daha MR'ı hastaya alıyoruz. MR'ı hastanın başına getiriyoruz. Ameliyat sırasında görüntülerimizi alıyoruz ve bulunduğumuz yere geride tümör kalıp kalmadığını herhangi bir gözle göremediğimiz alanlarda sorun olup olmadığını saptayıp ona göre ameliyatı sonlandırıyoruz ya da devam ediyoruz. Şu anda dünyada bunu ilk kullanan merkeziz diyebilirim ameliyat amacıyla. Onun dışında da çocuk hastalarda, travmalarda, yoğun bakımdaki ağır kalp damar hastalarında MR'ı taşıyamadığımız hastalarda son derece güvenli ve kaliteli görüntüler elde edebiliyoruz. Sağlıktaki gelişim büyük oranda bildiğiniz gibi teknoloji bağımlı. Bu teknolojileri etkin kullanmak hasta güvenli açısından son derece önemli. Biz de kendi alanımızda beyin cerrahisi alanında bunu geliştirmeye ve kullanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Emmez, sözlerini şöyle tamamladı; "Bir diğer avantaj da bu cihazın diğer MR'lara göre bildiğiniz gibi fobi olan kapalı alana giremeyecek hastalar için aslında bir avantaj elde etmesi.

Çünkü kapalı büyük bir tünel gibi bir şeye girmiyorsunuz. Sadece kafanızın içine girdiği bir küçük bir kutu gibi düşünün bunu. Bu da klostrofobik kapalı MR'a giremeyecek hastalar için avantajlı olabilir. Bu bir ayırıcı tanı da değil, ama beynin içinde bir sorun var mı yok mu bize tomografiden daha iyi ama standart MR'dan biraz daha alt kalitede gösteren bir sistem. Bu anlamda da birçok hastaya fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı