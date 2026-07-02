Uzmanı sıcak havalar için uyardı: 'Güneş çarpması ciddi sonuçlar doğurabilir'

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Coşkun, güneş çarpmasının zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gereken tıbbi bir acil durum olarak değerlendirildiğini belirterek, "Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte bazı kişiler güneş çarpmasına karşı daha hassastır" dedi.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte güneş çarpması vakalarında da belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak, yeterince sıvı tüketmemek ve yüksek sıcaklıklarda ağır fiziksel aktivite yapmak, vücudun ısı dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Güneş çarpmasının yalnızca geçici bir halsizlik durumu olmadığını, kimi zaman erken müdahale edilmediğinde hayati tehlike oluşturabilecek ciddi bir tabloya dönüşebileceğini söyleyen Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Coşkun, sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiğini belirterek uyarı ve önerilerde bulundu.

Hayati organlar zarar görebilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun, güneş çarpmasının vücudun aşırı sıcak nedeniyle kendi ısısını düzenleyememesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Normalde terleme sayesinde vücut serinlemeye çalışır. Ancak aşırı sıcak ve nemli havalarda bu mekanizma yetersiz kalabilir. Vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesiyle birlikte beyin, kalp, böbrekler ve diğer hayati organlar zarar görebilir. Bu nedenle güneş çarpması, zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gereken tıbbi bir acil durum olarak değerlendirilir. Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte bazı kişiler güneş çarpmasına karşı daha hassastır. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, 65 yaş üzerindeki bireyler, kronik kalp, böbrek ve diyabet hastaları ile açık alanda çalışan bireyler daha yüksek risk taşır. Ayrıca spor yapanlar, ağır fiziksel işlerde çalışanlar ve yeterince sıvı tüketmeyen kişilerde de güneş çarpması daha sık görülebilir. Sıcak havalarda susamayı beklemeden düzenli su içmek ve güneşin etkisinin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamak büyük önem taşır" dedi.

Belirtiler hafife alınmamalı

Güneş çarpmasının ilk belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı, kusma ve yoğun susuzluk hissinin yer alabildiğini belirten Coşkun, "Vücut sıcaklığı yükseldikçe bilinç bulanıklığı, konuşmada bozulma, denge kaybı, kas krampları ve bayılma gibi daha ciddi durumlar gelişebilir. Bazı hastalarda cilt sıcak ve kuru hale gelirken, bazılarında aşırı terleme devam edebilir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda kişinin serin bir ortama alınması ve zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Güneş çarpmasında ilk yardım büyük önem taşır. Kişi gölge veya serin bir ortama alınmalı, üzerindeki kalın giysiler gevşetilmeli ve vücut suyla veya ıslak havlularla serinletilmeye çalışılmalıdır. Bilinci açık olan kişilere küçük yudumlarla su verilebilir. Ancak bayılma, bilinç kaybı, nöbet geçirme veya yüksek ateş gibi belirtiler varsa ağızdan herhangi bir şey verilmemeli ve acil sağlık ekiplerinden yardım istenmelidir. Hastanede uygulanacak sıvı tedavisi ve gerekli tıbbi müdahaleler, organ hasarlarının önlenmesinde kritik rol oynar" diye konuştu.

Güneşten korunmak en etkili tedavidir

Basit ama etkili önlemlerle yazın yaşanabilecek güneş çarpmalarından korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Yunus Coşkun, şu önerilerde bulundu:

"Günlük olarak yeterli miktarda su tüketin, susamayı beklemeyin. Güneşin en etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Açık renkli, bol, ince ve pamuklu kumaştan kıyafetleri tercih edin. Geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanın. Açık havada çalışıyorsanız düzenli aralıklarla gölgede dinlenin. Ağır egzersizleri sabah erkenden veya akşam saatlerinde yapın. Bebeklerin, çocukların ve yaşlıların uzun süre güneş altında olmamalarına özen gösterin. Baş dönmesi, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı veya bayılma gelişirse zaman kaybetmeden en yakın acil servise başvurun." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı